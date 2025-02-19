На самом деле, именно РФ провела ряд диверсий и поджогов в странах ЕС и НАТО.

Россия может готовить диверсии в странах Евросоюза, чтобы обвинить Украину в этом. Цель – обвинить Киев "в срыве мира", которого не хочет сама Россия.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, комментируя заявления Службы внешней разведки России.

Что заявили в России?

В российской СВР придумали, что якобы Киев для срыва мирных переговоров планирует проведение серии терактов против дипломатических представительств РФ в странах Европы.

Российская разведка уточнила, что Украина якобы может совершить теракты в Германии, странах Балтии и Скандинавии, возможно, предпочтет Словакию и Венгрию.

Ответ Украины

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Коваленко назвал эти российские заявления информационной операцией под условным названием "Украина не хочет мира". Ее курирует руководитель СВР России, давний друг президента Владимира Путина – Сергей Нарышкин.

Глава ЦПД акцентировал, что Нарышкин уже провалил кабельные диверсии против стран НАТО, выставив Россию виновником. А после этого стал рассказывать, что Украина готовит теракты в отношении судов.

"Сейчас Нарышкин почерк не меняет и лжет о "подготовке Украиной терактов в ЕС", – отметил Коваленко.

Он напомнил, что на самом деле именно Россия провела ряд диверсий и поджогов в странах Евросоюза и НАТО, пыталась убить гендиректора Rheinmetall, о чем заявляли в самом Альянсе.

"Теперь Нарышкин готовит возможные диверсии для обвинения Украины. Но он настолько бездарен, что информационно сразу понятно, что это делать будет рф. И вот это все – часть кампании, чтобы обвинить Украину "в срыве мира", которого не хочет сама рф", – объяснил руководитель ЦПД.

Напомним, в конце января была совершена диверсия в Балтийском море: поврежден подводный кабель между Латвией и Швецией.