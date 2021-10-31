Россия массированно перебрасывает войска к границе с Украиной, — Washington Post

Российские танки и пехота отправились на юг и на запад РФ.

Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной – чиновники США и Европы с обеспокоенностью фиксируют нерегулярное перемещение техники и военнослужащих.

Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников.

Кроме того, в последние дни в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в том числе танками и ракетами, перевозимыми в южные и западные регионы России.

Также читайте Путин назвал военное присутствие НАТО в Украине "угрозой" для России

Собеседники издания утверждают, что видят "необычные перемещения техники и военных на западном фланге России". Это усилило опасения, возникшие в апреле, когда страны Запада призвали российскую сторону увести войска от украинской границы.

Возобновление опрокидывания российских войск в этот район происходит на фоне усиления позиции риторики Кремля по отношению к Украине: российские чиновники, начиная с президента Владимира Путина, в последние месяцы делают заявления, в которых "нападают" на западные связи Киева и даже подвергают сомнению суверенитет Украины. Путин предупредил, что любое расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Украины является "красным пределом" для Москвы.

По словам аналитика Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана, спутниковые снимки свидетельствуют, что силы 41 общевойсковой армии, входящей в состав Центрального военного округа, после маневров не вернулись на место обычной дислокации в Новосибирске, а объединились с другими российскими военными. у границы с Украиной. Он также утверждает, что базирующаяся под Москвой 1-я гвардейская танковая армия перебрасывает в сторону Украины военных и технику.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин, прибывший 19 октября в Киев, заявил, что Украина имеет право сама определять свою внешнюю политику и ни одно другое государство не может запретить ему вступить в НАТО.

Ранее представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал вступление Украины в НАТО худшим сценарием, который заставляет Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку