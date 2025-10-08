РФ вербует кубинцев на войну / © Associated Press

Россия все больше полагается на иностранных наемников, в том числе кубинцев, массово воюющих на ее стороне.

Такие действия Кремля изменяют характер войны и порождают новые вызовы безопасности, пишет Forbes.

Москва пытается компенсировать огромные потери, привлекая иностранцев. По данным украинской разведки, в войне против Украины могут участвовать до 25 тысяч граждан Кубы, что делает их крупнейшим иностранным контингентом в составе российских войск.

«Режиму Путина выгодно привлекать кубинских наемников», — подчеркнули в украинской разведке, объяснив, что гибель иностранцев не вызывает в России общественного недовольства и не нуждается в социальных выплатах семьям.

Основной мотивацией для кубинцев есть деньги: обещанная плата в 2 тысячи долларов в месяц во много раз превышает средний заработок на острове. Часть из них добровольно подписывает контракты, другие утверждают, что стали жертвами обмана — им предлагали работу на строительстве в России, но в конце концов отправили на передовую.

Несмотря на официальные возражения Гаваны, аналитики убеждены, что без согласия кубинских властей столь масштабная вербовочная кампания невозможна.

Эксперты отмечают, что привлечение кубинцев позволяет Кремлю снизить потери среди российских военных и сохранять политическую стабильность внутри страны. В то же время иностранные наемники получают боевой опыт и учатся современным методам ведения войны, в том числе использование беспилотников.

Специалисты предупреждают: участие кубинских подразделений не только усиливает давление на украинский фронт, но и создает риски распространения военного опыта в других регионах мира.

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа мобилизует дипломатические усилия, чтобы помешать ООН принять резолюцию об отмене эмбарго на торговлю с Кубой из-за участия ее наемников в войне против Украины.

Мы ранее информировали, что тысячи граждан Кубы, искавших высокооплачиваемую работу строителями в России, стали жертвами обмана, вместо обещанного их бросили на войну против Украины.