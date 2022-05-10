Россия меняет свою пропаганду из-за военных неудач — разведка

Чтобы изменить представление россиян о военной "непобедимости" и подготовить общество к возможному поражению на войне против Украины, пропагандистским СМИ приказали рассказывать о войне как о вооруженном противостоянии РФ со всеми странами Европейского Союза и НАТО.
Об этом 10 мая сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
По мнению кремлевских политтехнологов, это приуменьшит позор от проигрыша более мощному противнику.
По информации военной разведки Украины, руководители кремлевских телеканалов, интернет СМИ и пропутинской армии ботов уже получают указания перейти к новой информационной политике.
"Пропагандисты страны-оккупанта будут теперь промывать мозги россиянам идеями о необходимости объединения ради собственного выживания и слепого доверия к политике кремлевского диктатора", — говорится в сообщении.
Напомним, российской армии, имеющей большие потери после широкомасштабного вторжения в Украину, трудно пополнять запас высокоточных управляемых боеприпасов. На это влияют также и санкции против РФ, которые начинают наносить ущерб ее оборонно-промышленной базе.
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