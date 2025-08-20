ТСН в социальных сетях

"Россия мне не враг": в соседней стране появились провокационные листовки

Пропагандистская кампания, которую ранее заметили во Франции и Италии, добралась до Румынии.

Богдан Скаврон
Пропагандистская листовка

Пропагандистская листовка

Россия начала в Европе пропагандистскую кампанию, в ходе которой послание «Россия — не мой враг» транслируется с помощью наклеек, размещенных в публичных местах.

Об этом сообщает румынское издание Digi24 со ссылкой на сообщение в соцсети Facebook бывшего министра юстиции Молдовы Александру Тэнасе.

«Новый аспект российской гибридной войны: в румынских городах появляются наклейки с надписью «Россия — не мой враг» — знак того, что и здесь у нас есть полезные идиоты, убежденные, что медведь кусает не всех, а только тех, кто отказывается целовать ему лапу», — написал известный юрист и политик.

Сообщается, что одна из таких провокационных наклеек была обнаружена на дверях ресторана в городе Тырговиште на юге Румынии.

Пока неизвестно, кто ответственен за ее появление.

Фото этой наклейки появилось на платформе X с сообщением о том, что пропагандистская кампания «Россия — не мой враг» уже прибыла в Румынию.

«Мы напоминаем, что эту кампанию с наклейками проводили несколько пророссийских деятелей в разных европейских странах, таких как Италия и Франция. Во Франции ее возглавляет открыто пророссийская неправительственная организация SOSDONBASS, президент которой является неонацистом», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что активнее всего российская пропаганда действует на территории Германии и Польши

