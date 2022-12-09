Россия модернизирует и расширяет свой ядерный арсенал – глава Пентагона

Остин сказал, что Путин участвует в очень безответственном бряцании ядерным оружием.

Министр обороны США Ллойд Остин 9 декабря заявил, что Россия расширяет и модернизирует свой ядерный арсенал.

Об этом глава Пентагона сообщил на церемонии награждения нового командующего Стратегическим командованием США, которое контролирует ядерный арсенал страны, сообщает Reuters.

Слова Остина соответствуют недавнему политическому документу Пентагона по ядерному оружию.

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По оценкам экспертов, у России есть самый большой в мире запас ядерного оружия, насчитывающий около 6000 боеголовок. Итого страна-агрессор и США владеют около 90% мировых ядерных боеголовок. Это достаточное количество, чтобы многократно уничтожить всю планету.

"Россия также модернизирует и расширяет свой ядерный арсенал. И поскольку Кремль продолжает свою жестокую и непровоцированную войну против Украины, весь мир видит, как Путин участвует в очень безответственном бряцании ядерным оружием", – сказал Остин.

Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу несколькими днями ранее заявил, что страна в 2023 году уделит особое внимание развитию инфраструктуры для своих ядерных сил.

Сам президент России Владимир Путин заявил о росте угрозы ядерной войны. В то же время он принялся убеждать, что РФ никогда не применит оружие массового поражения первой.

По оценкам военного эксперта Олега Жданова, хозяин Кремля вернулся к ядерным угрозам, ведь у него просто нет выхода. Это единственная тема, которая еще может смущать Запад по поводу РФ и лично Путина.

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