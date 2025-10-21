Россия модернизирует "Кинжалы": в ГУР оценили "успехи" врага

Атака ракетами «Кинжал»

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий прокомментировал, действительно ли России удалось так модернизировать ее ракеты «Кинжал», что их не могут сбивать системы Patriot.

Об этом Скибицкий сказал в интервью «Новыны.LIVE».

Заместитель главы ГУР прокомментировал сообщения в прессе о том, что россияне якобы модернизировали свои «Кинжалы», и что Patriot уже не смогут их сбивать, так же как и баллистические ракеты «Искандер».

По словам Скибицкого, врагу не удается модернизировать «Кинжалы» и выйти на те технические показатели, которые он заложил.

«Они пытаются это сделать по данным, которые есть у военной разведки. С их стороны им не удается модернизировать и выйти на те технические показатели, которые они заложили. И поэтому мы видим, насколько на сегодняшний день отклоняются „Кинжалы“ от целей, куда они летят», — рассказал заместитель начальника ГУР.

Напомним, ранее западные медиа проинформировали, что Россия провела модернизацию своих ракет «Искандер» и «Кинжал». Эти обновления направлены на усложнение их перехвата украинскими силами ПВО, что, в свою очередь, повышает угрозу для критической инфраструктуры Украины.

Впоследствии начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что модернизация российских баллистических и крылатых ракет затрудняет их перехват. Ракеты, которые летят по квазибаллистической траектории, совершают колебания, что снижает точность работы систем Patriot. Кроме того, Россия пытается перегрузить ПВО, атакуя с разных сторон.