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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Россия могла испытывать секретное оружие, способное "ослепить" Европу — Reuters

В учениях участвовали глубоководные аппараты российского ГУГИ, а после вмешательства Великобритании, Норвегии и США российские суда покинули район.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Подлодка (иллюстративное фото)

Подлодка (иллюстративное фото) / © forums.airbase.ru

Российские подлодки весной могли отрабатывать в Арктике применение секретной технологии, предназначенной для скрытого выведения из строя критически важных подводных кабелей. Операцию обнаружили силы НАТО, после чего российские суда прекратили обучение и покинули район.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух западных чиновников, осведомленных о деталях совместной операции Великобритании, Норвегии и США.

По их словам, учения проходили вблизи архипелага Шпицберген. К ним было привлечено российское Главное управление глубоководных исследований – ГУГИ, использовавшее специальные глубоководные аппараты.

Российские силы якобы имитировали применение новой технологии против подводной инфраструктуры. Как она работает, чиновники не раскрыли. Ни один кабель во время учений не был поврежден.

Еще в апреле Великобритания и Норвегия сообщали об обнаружении тайной российской активности в арктических водах, но тогда не раскрывали информацию о новой технологии и участии США.

Почему это важно

Западные разведки опасаются, что в случае конфликта с НАТО Россия может попытаться атаковать подводные кабели, обеспечивающие международный интернет-трафик, связь и финансовые операции.

Два волоконно-оптических кабеля протяженностью около 1400 км соединяют Шпицберген с материковой Норвегией. Они проходят на глубине до 2700 метров и передают огромные размеры спутниковых данных.

После операции Великобритания и Норвегия дали Москве понять, что знают о ее активности.

"Мы дали России четкий сигнал, что она не может действовать скрытно", - заявил министр обороны Норвегии Торе Сандвик.

После повреждений подводной инфраструктуры в Балтийском и Северном морях НАТО в последние годы усилило ее мониторинг и патрулирование.

Российское Минобороны не ответило на запрос Reuters по поводу инцидента. Кремль ранее отрицал проведение диверсионных операций в странах НАТО и подготовку к конфронтации с Североатлантическим союзом.

Под водой Арктики растет угроза России

Ранее НАТО также предупреждали о росте угрозы со стороны российского подводного флота в Арктике и Северной Атлантике.

Бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав заявлял, что Россия наращивает и модернизирует атомные подлодки нового поколения, которые становятся более тихими и сложными для обнаружения.

Отдельное внимание в Альянсе уделяется милитаризации Кольского полуострова, где базируется Северный флот РФ. Москва расширяет там порты, аэродромы и другую военную инфраструктуру вдоль маршрутов, ведущих в Северную Атлантику.

В командовании НАТО в Брюнсюме также заявляли, что Россия усиливает подводный флот атомными субмаринами нового поколения с крылатыми ракетами, способными наносить дальние удары и создавать угрозу для сил Альянса на Крайнем Севере.

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