Россия могла запачкать нефть для Румынии

Румынские власти изучают версию, что Россия намеренно загрязнила партию азербайджанской нефти, направлявшуюся на нефтеперерабатывающий завод OMV Petrom.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил портал G4Media.

По данным журналистов, в нефти были обнаружены органические хлориды в высокой концентрации, способной серьезно повредить оборудование НПЗ.

«Загрязнение нефти могло быть осуществлено с помощью относительно простой операции саботажа со стороны России на участке нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан протяженностью более 1700 км», — пишет G4Media.

Об инциденте Министерство энергетики Румынии проинформировала компания OMV Petrom.

В результате нефтеперерабатывающий завод Petrobrazi не получил 184 тысячи тонн импортной нефти. Для реагирования на ситуацию Минэнерго Румынии было вынуждено объявить чрезвычайное положение в энергетике и принять оперативные меры.

Ранее сообщалось, что отношения между Россией и Азербайджаном обострились из-за краха влияния Кремля на Кавказе.

Мы ранее информировали, что Азербайджан больше не зависит от России, поэтому Москва не сможет влиять на Баку.