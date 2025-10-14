Россия могла помочь КНДР создать новую межконтинентальную ракету: детали от военных

КНДР / © Associated Press

Северная Корея, возможно, получила технологическую поддержку от России в создании новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Хвасон-20, продемонстрированной во время военного парада на прошлой неделе.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи генерал Цзинь Эн Сун, переделы Yonhap News.

"Я считаю, что есть достаточная вероятность", - сказал он во время парламентского аудита, когда его спросили о возможном привлечении России к разработке новой ракеты большой дальности.

На параде КНДР представила не только МБР "Хвасон-20", которую назвали самой мощной системой ядерного стратегического оружия, но и новую гиперзвуковую ракету и беспилотники с возможностью нескольких ударов. По словам генерала Цзиня, точность перехвата гиперзвуковых ракет может немного снизиться, однако их можно будет обезвредить.

Военные Южной Кореи планируют усилить наблюдение за Северной Кореей посредством как военных, так и гражданских спутников.

"Мы стремимся получать информацию быстро и многократно, используя все доступные ресурсы", - отметил Цзинь.

Сеул уже запустил пять спутников-шпионов, оборудованных электрооптическими, инфракрасными и радарными датчиками (SAR), способными работать вне зависимости от погодных условий. Ожидается, что после выведения всех пяти спутников на орбиту Южная Корея сможет мониторить Северную Корею примерно каждые два часа.

Напомним, во время этого военного парада северокорейский диктатор Ким Чен Ин продемонстрировал новую межконтинентальную ракету Hwasong 20 перед делегациями из Китая и России.