Россия могла разместить ядерное оружие в Калининграде и Крыму — детали от Игоря Романенко

Реакция должна быть ответной: введение очередных санкций и современные вооружения для Украины, чтобы решительно все это завершить в 2023 году.

Недавнее заявление президента РФ Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия (ТЯЗ) в Беларуси должно иметь отклик союзников Украины.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

По его мнению, странам-партнерам Украины следует более энергично реализовывать очередные санкционные меры в отношении Кремля.

Романенко отметил, что глава Кремля уже разместил ядерное оружие в Калининграде и, возможно, в Крыму.

“Необходимо иметь в виду, что в Калининграде уже есть ядерное оружие. И велика вероятность того, что в Крыму боеприпасы такого порядка тоже есть. Они там отремонтировали советские склады по хранению ядерного оружия”, — сказал он.

Романенко отметил, что на таких кораблях, как затонувший крейсер "Москва", также могла быть размещена "ядерка".

По словам эксперта, россияне внимательно отслеживают район, где был затоплен крейсер, а это косвенный показатель того, что там, вероятнее всего, была "ядерца".

"Когда я на нем был, а я был не только на крейсере, но и на американском авианосце, и знаю отношение хозяев к тому, где должны ходить и на что смотреть гости. Это было, когда мы еще не воевали, но Черноморский флот уже был в Крыму, тогда было много признаков того, что там могут быть такого рода вооружения, говорю это как человек, который был командиром бригады и отвечал за сохранение и обучение расчетов по применению ракет с ядерными боеголовками", — отметил Романенко.

Более того, эксперт напомнил, что еще до незаконной аннексии Крыма 2014 года россияне говорили о целесообразности захвата полуострова, чтобы сделать из него военную базу.

“Непотопляемым авианосцем – крепостью от НАТО… Не только Украина – угроза, а именно НАТО, а очередное заявление Путина относительно такого шага говорит, что на севере уже есть в Калининграде, на юге, возможно, в Крыму, а теперь и посередине – в Беларуси. Поэтому реакция должна быть ответна: введение очередных санкций и современные вооружения для Украины, чтобы решительно все это завершить в 2023 году. Такой шанс есть, просто союзникам необходимо это осмыслить и более энергично помогать Украине”, — подчеркнул Игорь Романенко.

Напомним, британская разведка проанализировала действия спецслужб РФ по реализации планов Кремля оккупировать всю Украину и назвали главные причины, почему этого не произошло.

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