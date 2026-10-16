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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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"Россия морит голодом страны Африки": Макрон выступил с резким заявлением в связи с блокадой Чёрного моря

От агрессивных действий Кремля страдают Египет и другие африканские страны, куда традиционно экспортируется украинское зерно.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в умышленном препятствовании экспорту украинского зерна, что ставит под угрозу продовольственную безопасность бедных стран Африки. По его словам, блокада Черного моря одновременно лишает Украину важных бюджетных доходов и ограничивает поставки продовольствия в страны, зависимые от импорта зерна.

Об этом французский лидер заявил в кулуарах саммита Европейского Союза в Брюсселе.

«Сегодня Россия сознательно морит голодом эти страны и обнищает Украину. Мы ответим на это, но это преступление во всех смыслах», — подчеркнул Макрон.

Он пояснил, что Украина собрала рекордные урожаи, которые могли бы обеспечить продовольствием не только внутренний рынок, но и ряд развивающихся стран. Среди них президент Франции упомянул Египет и другие африканские государства, куда традиционно экспортируется украинское зерно.

«Россия своими действиями не дает украинскому зерну выйти. Я упоминаю об этом, чтобы ответить на ваш вопрос, ведь это доходы украинского бюджета», — заявил французский президент.

По словам Макрона, блокировка морского экспорта имеет двойные последствия: Украина теряет средства, необходимые для финансирования государства в условиях войны, а страны-импортеры сталкиваются с рисками для продовольственного обеспечения.

Заявление французского лидера прозвучало на фоне обострения ситуации в Черноморском регионе. Российские беспилотники всё чаще атакуют гражданские и торговые суда, в частности вблизи побережья Болгарии, что усиливает угрозы безопасности морских перевозок.

Вопрос о последствиях российской блокады Чёрного моря также был затронут в проекте итоговых выводов саммита ЕС. Европейские лидеры призвали к немедленному восстановлению безопасного прохода коммерческих судов, перевозящих зерно.

Напомним, у побережья Болгарии беспилотники атаковали два судна. Одно из них, по предварительным данным, затонуло, а с другого удалось спасти весь экипаж, в числе которого были семь граждан Украины.

14–15 октября в Чёрном море подверглись обстрелу четыре гражданских судна, причём часть инцидентов произошла в территориальных водах Румынии — государства-члена НАТО. На двух танкерах вспыхнули пожары: пятеро моряков были спасены, ещё семеро пропали без вести.

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