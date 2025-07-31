Французский генерал назвал срок, когда Россия снова станет угрозой для Европы

Тьерри Буркхард / © The Economist

Реклама

Главнокомандующий Вооруженными силами Франции Тьерри Буркхард предупредил, что к 2030 году Россия может восстановить военный потенциал, достаточный для прямой военной угрозы Европе.

Об этом он заявил в интервью The Economist.

По его словам, пять лет – это нижний порог оценок, которые озвучивают военные и разведчики. Учитывая темпы перевооружения, боевой опыт и мобилизационный ресурс Россия остается опасным противником.

Реклама

"В конфликте российский народ всегда продержится на пять минут дольше нас", - отметил Буркхард.

С 1 сентября генерал покидает командование Вооруженными силами Франции, которые он возглавляет с 2020 года. Еще до вторжения РФ в Украину он призвал Европу готовиться к войне высокой интенсивности – сейчас эти призывы звучат с новой силой.

Европа должна действовать самостоятельнее

Буркхард отмечает, что хотя США, вероятно, не покинут Европу, их военное присутствие может уменьшиться. Это создает риск, что некоторые союзники начнут оправдывать отсутствие оборонительных возможностей, ссылаясь на нехватку американского тыла.

Генерал считает, что Европа не может копировать американскую модель масштабной ресурсной войны. Она должна ориентироваться на маневренность, риск и адаптацию.

Реклама

"Иногда нужно "Феррари", - говорит он. - Но "Феррари" войну не выиграет".

Европейцы, по его мнению, должны развивать собственную командную структуру, которая сможет действовать независимо, если США снизят свое участие в штабах НАТО.

Война нового типа – и новые уроки

Генерал подчеркивает, что война в Украине показала беспрецедентную прозрачность поля боя — противники видят друг друга почти повсюду. Это требует дешевых боеприпасов для истощения и гибкой организации.

"Сегодня у всех есть дроны. Но выиграют те, кто умеет соединить их в системе — на земле, в воздухе и на море".

Реклама

Также он напомнил, что в 1940 году у всех армий были танки и самолеты, но только Германия создала из этого эффективную структуру. То же сейчас происходит с новыми технологиями.

Роль ядерного сдерживания

Франция вместе с Великобританией — два ядерных государства Европы. В июле они договорились об углублении координации в случае "экстремальной угрозы".

Ядерные силы обеих стран остаются независимыми, но имеют механизмы координации. Франция, в частности, не входит в ядерное командование НАТО, но имеет общую группу управления с Великобританией.

Президент Эмманюэль Макрон поручил Буркхарду и министру обороны Себастьену Лекорню начать стратегический диалог с европейскими партнерами по поводу будущей роли ядерного сдерживания.

Реклама

"Франция не сможет противостоять России самостоятельно, - подчеркнул генерал. — В случае угрозы речь уже пойдет не об обычных вооружениях, а о ядерном сдерживании".

Ранее сообщалось, что Россия установила оборудование для радиоэлектронной борьбы в 20 км от границы. Это создает угрозу GPS и вызывает обеспокоенность стран НАТО.