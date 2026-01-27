Россия может атаковать НАТО через несколько лет: в Германии озвучили тревожный сценарий

Бундесвер / © Associated Press

В Германии рассматривают сценарий прямого военного столкновения России с НАТО в ближайшие два-три года и уже адаптируют систему обороны к такому развитию событий.

Об этом заявил генерал-лейтенант Бундесвера Геральд Функе - глава командования логистического обеспечения Вооруженных сил Германии, передает The Times.

По самому худшему сценарию, в случае масштабной агрессии России немецкие войска с первых часов окажутся в центре боевых действий. Механизированный пехотный полк численностью около 4,8 тыс. военных будет действовать с передовой базы в Литве, а в течение нескольких дней на восточный фланг НАТО могут быть переброшены еще до 15 тыс. бойцов сил быстрого реагирования.

В последующие недели десятки тысяч военнослужащих союзников будут прибывать в порты Северного моря в Германии, откуда их будут транспортировать на восток автомобильными и железнодорожными маршрутами. По оценкам военных, эти пути могут испытать диверсии, кибератаки и возможные удары ракетами большой дальности.

Генерал Функе предупредил, что в условиях войны немецкая система здравоохранения может столкнуться с критической нагрузкой – до тысячи раненых ежедневно. Это чревато переполнением больниц в масштабах, сравнимых с тяжелыми периодами пандемии COVID-19.

Основную опасность в Бундесвере видят в гибридных угрозах: диверсиях, действиях "спящих ячеек", кибератаках и ударах по критической инфраструктуре. Ключевой задачей остается сохранение Германии как главного логистического хаба НАТО в Европе и обеспечение бесперебойной поставки войск.

В рамках подготовки страна восстанавливает элементы системы тотальной обороны времен холодной войны – в частности, механизмы сотрудничества с гражданским сектором, реквизиции транспорта и привлечения резервистов. В то же время, по словам Функе, значительная часть общества и бизнеса до сих пор не осознает масштабы потенциальной угрозы.

Генерал подчеркнул, что современные войны больше не имеют четкого предела между миром и войной, а задержки с принятием решений в период быстрой эскалации могут иметь критические последствия.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс начинает амбициозный проект по укреплению своих границ с Россией и Беларусью. Вместо традиционных окопов и живой силы ставку делают на технологии будущего — роботов и автоматизированные системы поражения.

Также напомним, что Европа готова создать новый альянс вместо НАТО. Учитывая, насколько нестабильны и непредсказуемы показали себя США, европейские страны не могут позволить себе полагаться на Америку, когда речь идет об их безопасности.