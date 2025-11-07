Россия может атаковать НАТО в любой момент: немецкий генерал встревожил заявлением

Генерал-лейтенант немецких вооруженных сил Александер Зольфранк / © Getty Images

Россия, несмотря на войну против Украины, сохранила достаточно ресурсов, чтобы осуществить небольшую, локальную атаку против территории НАТО в любой момент. Решение Кремля зависит от трех ключевых факторов и реакции Запада.

Об этом заявил генерал-лейтенант немецких вооруженных сил Александер Зольфранк, сообщает Reuters.

«Если посмотреть на текущие возможности России и ее боевую мощь, то она может начать небольшую атаку против территории НАТО уже хоть завтра. Небольшую, быструю, локальную. Ничего масштабного — Россия слишком завязла в Украине для этого», — сказал Зольфранк.

Глава Объединенного командования операций Бундесвера, отвечающего за стратегическое планирование обороны, подтвердил опасения НАТО, согласно которым Москва может подготовиться к полномасштабному наступлению на Альянс уже к 2029 году, если не прекратит перевооружение.

Зольфранк отметил, что несмотря на потери на украинском фронте, российские воздушные силы сохранили существенный боевой потенциал, а ядерный и ракетный арсенал страны остался нетронутым.

Он уточнил, что хотя Черноморский флот России понес значительные потери, другие флотские соединения остались практически в полном составе.

«Сухопутные войска несут потери, но Россия заявляет, что стремится увеличить численность армии до 1,5 миллиона военных. И у нее достаточно танков, чтобы сделать ограниченную атаку вполне возможной уже хоть завтра«, — сказал немецкий генерал-лейтенант, одновременно подчеркнув, что доказательств подготовки такого удара пока нет.

От чего зависит решение России о нападении на НАТО?

Зольфранк акцентировал, что возможное решение Кремля о нападении на НАТО будет зависеть от трех ключевых факторов:

военной мощи России,

боевого опыта,

качества ее руководства.

«Эти три фактора приводят меня к выводу, что российская атака находится в пределах возможного. Произойдет ли она — в значительной степени зависит от нашего собственного поведения«, — подчеркнул генерал-лейтенант, имея в виду усилия НАТО по сдерживанию России.

Он отметил, что гибридные действия Москвы, в частности проникновение беспилотников, является частью более широкой концепции, которая также включает войну против Украины.

«Россияне называют это нелинейной войной. В их доктрине это этап боевых действий, предшествующий применению обычного оружия. А угроза ядерного удара — это война путем запугивания», — объяснил Зольфранк.

По его словам, цель Кремля — провоцировать НАТО, проверять его реакцию, а также посеять страх и неуверенность, чтобы испытать устойчивость Альянса.

Напомним, в октябре глава Федеральной службы внешней разведки Германии Мартин Егер предупредил, что Россия может спровоцировать «горячее противостояние» в любой момент. Он отметил, что диктатор Владимир Путин готов испытывать границы Европы, используя гибридные средства для подрыва единства НАТО и дестабилизации демократий. Глава разведки отметил, что угроза со стороны России реальна уже сейчас, а не отдалена до 2029 года.