Россия может быть готова к нападению на страны НАТО через 5-8 лет — немецкий генерал

Россия производит настолько много оружия, что до 2029 г. может накопить потенциал для нападения на НАТО.

Немецкий генерал-лейтенант Карстен Бройер заявил, что Россия может подготовиться к нападению на страны НАТО через 5-8 лет. По его словам, это может произойти, если страна возобновит свои силы после войны в Украине.

Об этом пишет Reuters.

"К тому времени, исходя из нашего анализа, Россия (восстановит) свои силы до такого уровня, что нападение на территорию НАТО станет возможным. Я не говорю, что это произойдет, но это может стать возможным", — подчеркнул генеральный инспектор Бундесвера во время визита в Польшу.

По его словам, Россия продолжает производить много военной техники, которую не поставляет в полном объеме на фронт в Украину, поэтому "в 2029 году мы должны быть готовы".

"То, что мы видим – это угроза через пять-восемь лет", – предупредил Бройер.

В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус заверил, что Украина до сих пор способна победить Россию в войне. Об этом он сказал в интервью журналу Focus, передает издание Tagesschau.

"И мы должны сделать все возможное, чтобы добиться этого", — добавил Писториус.

Он подчеркнул, что именно поэтому его страна "достигает болевого порога", когда решает вопрос о передаче вооружения со складов Бундесвера.

Напомним, представители НАТО все чаще предупреждают, что Россия представляет серьезную угрозу безопасности альянса. Издание Financial Times 16 февраля сообщило, что недавние новые оценки российского военного потенциала и потенциальных угроз государствам НАТО вынудили западных лидеров признать постоянный военный потенциал России и увеличить инвестиции в оборону.

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