Россия может ее атаковать: эксперт назвал страну, которая является «слабым местом НАТО»

Россия может атаковать Эстонию / © Associated Press

Северо-восточные районы Эстонии населены преимущественно русскоязычными гражданами, среди которых немало выходцев из РФ, что создает условия для потенциального применения гибридных сценариев, подобных происходившим в Крыму.

Об этом сказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в комментарии «Киев 24».

«Когда кто-то действительно накапливается у твоих границ, а россияне однозначно создают дополнительные свои логистические военные способности… это касается протяженности всей российской западной границы, начиная от границ Финляндии и, конечно же, Нарва… Эстония, прямо скажем, одна из самых слабых стран НАТО», — подчеркнул эксперт.

Аналитик подчеркнул, что активизация российских военных возможностей вдоль границы создает дополнительную угрозу государству Балтии и требует усиленного внимания международных союзников.

Европа уже готовится к войне

Напомним, европейские государства готовятся к потенциальной войне на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Западные эксперты отмечают, что Европа жила в зоне стратегического комфорта десятилетиями. После холодной войны континент привык, что угроза прошла, безопасность гарантируют НАТО и мощь США. Поэтому война на Ближнем Востоке ставит НАТО перед критическим тестом: способен ли Альянс действительно применить статью 5 и реально защитить своих союзников, когда опасность приближается.