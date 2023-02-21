Россия может готовить диверсию в Северном море: предупреждение разведки Нидерландов

Россия активизировала свою шпионскую деятельность в Нидерландах.

Ключевая голландская оффшорная инфраструктура в Северном море, такая как интернет-кабели, газопроводы и ветряные электростанции, может быть уязвима для саботажа России.

Об этом сообщили нидерландские разведывательные службы AIVD и MIVD, передает RMF.24.

По их данным, Россия тайно составляет карту этой инфраструктуры и предпринимает действия, указывающие на шпионаж. Это может означать подготовку к нарушению и саботажу инфраструктуры в Северном море.

"Разведывательные службы находятся в состоянии повышенной готовности", — сказал глава AIVD Эрик Акербум.

Он пояснил, что российские суда были замечены вблизи ветряных мельниц в Северном море с целью шпионить за военно-морской инфраструктурой Нидерландов.

Аккербум отметил, что существует реальная угроза другим важным секторам страны, в частности водоснабжения.

"Несколько российских шпионов были выдворены из Нидерландов не зря", — подчеркнул глава разведки.

"Кремль лихорадочно пытается получить информацию о ЕС и НАТО с помощью шпионажа в Нидерландах", — говорится в совместном заявлении для СМИ AIVD и MIVD.

Напомним, в Швеции заявили об ужесточении угрозы для страны со стороны РФ и Китая.

Как сообщалось, Нидерланды выдворили из страны российских дипломатов. Они оказались шпионами.

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