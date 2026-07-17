Россия может готовить новую провокацию: страна-НАТО забила тревогу и попросила о помощи

Кремль. / © Associated Press

Реклама

Латвия прибегла к дополнительным мерам безопасности на стратегических энергетических объектах после того, как получила разведывательные данные о возможных действиях агрессорки России. Рига также попросила НАТО усилить противовоздушную оборону страны и увеличить присутствие союзных войск.

Об этом латвийский премьер-министр Андрис Кулбергс сообщил в интервью Reuters .

По его словам, вокруг Ичукалнского подземного газохранилища, а также возле гидроэлектростанции, расположенной выше по течению от латвийской столицы Риги, уже ужесточены меры безопасности.

Реклама

Заметим, газохранилище вблизи Инчукалнса имеет стратегическое значение для энергетической безопасности региона. Его используют для накопления газа и поставок потребителей Латвии и соседних стран в периоды повышенного спроса.

Кулбергс также призвал как можно быстрее интегрировать в оборонную систему НАТО латвийскую систему борьбы с беспилотниками, которую разрабатывают при поддержке Украины.

Он отметил, что из-за неудач в войне против Украины Россия может прибегнуть к новым гибридным действиям. Ведь кремлевское руководство стремится одержать «скорую победу», поэтому риск гибридных угроз сейчас выше, чем когда-либо.

"Все возможно", - подытожил он.

Реклама

Напомним, разведки Литвы и Польши забили тревогу из-за того, что Кремль начал подготовку удара по инфраструктуре НАТО. Разведчики фиксируют подготовку кинетических операций и использование БПЛА для дестабилизации региона.

Недавно президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что РФ может атаковать энергетическую или транспортную инфраструктуру на восточном фланге НАТО, чтобы проверить реакцию Альянса. В то же время Кремль традиционно отверг это и дерзко обвинил члена НАТО в накоплении вооружения. Заявления стран Балтии Дмитрий Песков назвал попыткой запугать население.

Новости партнеров