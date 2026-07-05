Россия может готовить новый масштабный этап мобилизации: эксперт объяснил ситуацию

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Россия может готовить новый масштабный этап мобилизации. Все из-за сложностей на фронте и ограниченности действующей военной стратегии.

Такое мнение высказал военный эксперт Николай Бэлэсков.

По его словам, Кремль не готов снижать уровень политических амбиций в отношении Украины, в то время как ситуация на поле боя для РФ «буксует из-за разницы между потерями и возможностями пополнения личного состава». В этом контексте, как отмечает эксперт, растет вероятность новой волны мобилизации, для которой в России уже сформирована необходимая инфраструктура.

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«Мобилизация, по меньшей мере, позволит дальше продолжать давление на Украину и выиграть время, в течение которого в воображении Кремля что-то может измениться в пользу РФ», — пояснил он.

Эксперт также добавляет, что война может затягиваться, поскольку российское руководство не склонно признавать ошибки, а авторитарная система позволяет перекрывать одни просчеты другими.

Как отмечалось ранее, Украина должна готовиться к возможному усилению мобилизационных мер в России, что может повлиять на ход войны. По мнению заместителя командира Третьего армейского корпуса Максима Жорина, ответом на новую волну мобилизации РФ должно быть не соревнование по количеству личного состава, а технологическое усиление украинской армии и масштабирование эффективных боевых практик. Он подчеркивает, что у Украины уже есть примеры, когда меньшие по численности подразделения благодаря технологиям и планированию срывают наступления противника и наносят ему значительные травмы.

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