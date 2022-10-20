Россия может готовить теракты на своей территории: разведка сообщила, какие "страшилки" распространяет агрессор

Российские спецслужбы могут готовить почву для проведения провокаций с последующим обвинением Украины.

В ГУР Минобороны сообщили, что российские спецслужбы могут готовить теракты против собственного населения, чтобы обвинить в этом Украину.

Соответствующее заявление украинская разведка опубликовала 20 октября.

Так, в российских военкоматах распространяют "памятки" для местных жителей. Их содержание заключается в обвинениях в адрес украинских спецслужб в планировании и проведении терактов против гражданских.

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"Будто бы "диверсанты" выкладывают на дорогах, скамейках и в кустах заминированные телефоны, кошельки, планшеты. И что подобным образом могут быть заминированы даже детские вещи", — уточнили в разведке.

Там заметили, что эта "страшилка" является зеркальным отображением реальных действий оккупантов на временно захваченных территориях Украины. Ведь после деоккупации территорий на них обнаруживали всевозможные заминированные предметы, бытовые приборы и детские игрушки. Это приводило к увечьям и даже смертям среди гражданских.

"Вероятно, российские спецслужбы таким образом готовят основу для проведения провокаций с последующим обвинением Украины", – предположили в ГУР Минобороны.

Фото: ГУР Минобороны Украины

Напомним, российские оккупанты могут совершить нападение на Каховскую ГЭС и обвинить в этом украинских военных. Подтопления, которые могут стать следствием атаки, оккупанты используют как прикрытие для запланированного отступления из Херсона, сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Кроме того, захватчики распространяют ложь о якобы планах ВСУ обстрелять Херсон. Поэтому украинские власти призвали жителей Херсона подготовить укрытие через возможные провокации российских военных.

Мобилизация и "хладомор": зачем Путину военное положение | Политолог Олег Саакян

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