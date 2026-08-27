Россия может использовать более дешевые ракеты для истощения украинской ПВО: эксперт объяснил ситуацию

ПВО / © ТСН

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Россия может применять более дешевые ракеты при атаках по Украине не только для поражения целей, но и для истощения украинской системы ПВО. Такую тактику российские войска могут использовать, чтобы заставлять Украину тратить более дорогие ракеты-перехватчики.

Об этом в эфире «Киев24» заявил авиационный эксперт Богдан Долинце.

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В чем проблема

По его словам, проблема заключается в том, что во время атаки сложно сразу определить тип воздушной цели и понять, какое средство ПВО необходимо применить. В результате для перехвата относительно дешевой ракеты Украина может быть вынуждена использовать дорогостоящие боеприпасы в современные системы противовоздушной обороны, в частности Patriot.

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«Такие ракеты обладают гораздо более низким эффектом, чем обычные баллистические ракеты. При этом, учитывая большое количество ракет, которые может производить и применять враг, к сожалению, они приведут к большему расходу ракет-перехватчиков типа Patriot. Определить конкретно, это ли РМ-48У, или это „Искандер“, часто бывает сложно или невозможно», — объяснил Долинце.

Эксперт отметил, что для России такая тактика может быть выгодна с точки зрения соотношения стоимости боеприпасов. Москва пытается создавать для украинских ПВО как можно больше воздушных целей, заставляя защитников реагировать на них и тратить ограниченные запасы дорогих перехватчиков.

Ранее речь шла о том, что Украина в 2026 году получит меньше ракет-перехватчиков для систем Patriot, чем в прошлом. И этих поставок недостаточно для противодействия темпам российских атак. Как заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, Patriot остается критически важной системой, способной эффективно перехватывать баллистические ракеты, однако Украине не хватает и самих комплексов, и боеприпасов к ним. Буданов также назвал среди ключевых потребностей армии боеприпасы ПВО, совместное производство оружия и предполагаемое финансирование.

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