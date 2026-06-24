Радослав Сикорский / © Associated Press

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предположил, что Россия может прибегнуть к провокации под чужим флагом на собственной территории, чтобы использовать ее в качестве повода для новых агрессивных действий.

Об этом глава польской дипломатии написал в социальной сети X.

По словам Сикорского, некоторые сигналы могут свидетельствовать о подготовке сценария, предусматривающего инсценировку нападения с последующим использованием этого инцидента для оправдания эскалации.

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Это звучит как анонс провокации. Я ожидаю нападения на территорию России под фальшивым флагом, на которое Путин ответит», — отметил он.

В подтверждение своих слов польский министр напомнил о Гливицкой провокации. 1939 г. нацисты инсценировали нападение на радиостанцию, использовав польскую символику, чтобы создать повод для вторжения в Польшу.

Ранее сообщалось, что Россия не оставляет попыток навязать Украине и международному сообществу капитуляционные условия под видом мирного урегулирования .

Мы ранее информировали, что российские чиновники жалуются на беспрецедентную волну БПЛА, летевших на Москву на прошлой неделе .

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