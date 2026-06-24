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Россия может использовать нападение на себя под чужим флагом, чтобы оправдать новую агрессию — МИД Польши
В подтверждение своих слов польский министр напомнил о Гливицкой провокации.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предположил, что Россия может прибегнуть к провокации под чужим флагом на собственной территории, чтобы использовать ее в качестве повода для новых агрессивных действий.
Об этом глава польской дипломатии написал в социальной сети X.
По словам Сикорского, некоторые сигналы могут свидетельствовать о подготовке сценария, предусматривающего инсценировку нападения с последующим использованием этого инцидента для оправдания эскалации.
Это звучит как анонс провокации. Я ожидаю нападения на территорию России под фальшивым флагом, на которое Путин ответит», — отметил он.
В подтверждение своих слов польский министр напомнил о Гливицкой провокации. 1939 г. нацисты инсценировали нападение на радиостанцию, использовав польскую символику, чтобы создать повод для вторжения в Польшу.
Ранее сообщалось, что Россия не оставляет попыток навязать Украине и международному сообществу капитуляционные условия под видом мирного урегулирования .
Мы ранее информировали, что российские чиновники жалуются на беспрецедентную волну БПЛА, летевших на Москву на прошлой неделе .