Россия может лишиться важного союзника в Азии после зверств в Буче

Россия может лишиться важного союзника в Азии после зверств в Буче

Индия решительно осудила убийство мирных жителей в украинском городе.

Во вторник, 5 апреля, Индия, являющаяся давним партнером Российской Федерации в Азии, осудила убийство мирных жителей в украинском городе Буча и призвала к независимому расследованию.

Как сообщает Reuters, Дели ранее не озвучивал критического отношения к российскому вторжению в Украину, пытаясь сохранить хорошие партнерские отношения с РФ.

"Последние сообщения об убийствах гражданского населения в Буче вызывают глубокую обеспокоенность", — заявил постоянный представитель Индии Т. С. Тирумурти на заседании Совета Безопасности ООН.

В современном UN Security Council meeting on #Ukraine️, I made the following statement ⤵️ pic.twitter.com/d4FZvKv06L — PR/Amb TS Tirumurti (@ambtstirumurti) 5 апреля 2022

"Мы однозначно осуждаем эти убийства и поддерживаем призыв к независимому расследованию", — добавил он.

Тирумурт произнес свою речь вскоре после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен разговаривал по телефону с министром иностранных дел Индии Субраманджамом Джайшанкаром.

С начала российского вторжения 24 февраля Соединенные Штаты неоднократно призывали Индию осудить российскую агрессию.

Индия сильно полагается на Россию в снабжении военной техники. Дели неоднократно призывал прекратить насилие в Украине, но пытаясь сбалансировать свои отношения с Москвой и Западом, воздержался во время голосования за несколько резолюций ООН.

Индию, которая является непостоянным членом Совета Безопасности ООН, на прошлой неделе посетил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, чтобы обсудить сохранение торговых связей.

Напомним, Индия готовится покупать больше российской нефти с дисконтом на фоне отказа компаний США и Европы покупать топливо из РФ после вторжения в Украину.

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