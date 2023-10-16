Россия может кораблями возить оружие из КНДР для войны против Украины: спутниковые снимки

После начала поставок из Северной Кореи на складе боеприпасов в российском Тихорецке, что неподалеку от украинской границы, начали стремительно расширяться ямы для боеприпасов.

Российские корабли с середины августа по середину октября несколько раз забирали грузы из Северной Кореи и доставляли их в военный порт на Дальнем Востоке РФ.

Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки, опубликованные The Washington Post.

Спутниковые фотографии были проанализированы специалистами лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI). Там сообщили, что в течение последних двух месяцев российские корабли, связанные с военно-транспортными сетями, забирали грузы из Северной Кореи и доставляли их в военный порт РФ несколько раз.

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Напомним, 13 октября в Белом доме заявили, что КНДР передала России до 1000 контейнеров военной техники и боеприпасов.

Однако, по анализу британских специалистов, операция между россиянами и северными корейцами является "более регулярной, масштабной и продолжительной". Новые спутниковые снимки свидетельствуют, что два грузовых судна под российским флагом "Ангара" и Мария" в середине августа начали курсировать между северокорейским портом Раджин и защищенным портовым комплексом в Дунае на Дальнем Востоке. С середины августа и до 14 октября эти суда совершили по меньшей мере пять рейсов в обе стороны.

Российские суда перевозят грузы между Северной Кореей и РФ/Фото: RUSI/Planet Labs/WP

Данные сайта Marine Traffic свидетельствуют, что корабли под российскими флагами выключили сигнал автоматической системы идентификации, скрывая свое местонахождение.

"Несмотря на то, что невозможно сказать, что именно перевозится, на новых снимках видно, что корабли связаны с российской сетью военной логистики, что позволяет предполагать, что эти коммерческие суда перевозят военное оборудование, говорят аналитики RUSI и американские официальные лица", – говорится в статье WP.

Приблизительно тогда, когда начались эти поставки из КНДР, на складе боеприпасов в российском Тихорецке, недалеко от украинской границы, начали стремительно расширяться ямы для боеприпасов. Они были заполнены за последние недели после прибытия железнодорожных вагонов. В RUSI считают, что цвет и размер контейнеров совпадают с грузами из Раджана в Дунай.

Спутниковое фото склада боеприпасов в Тихорецке/Фото: RUSI/Planet Labs/WP

Напомним, в начале октября американская телекомпания CBS News со ссылкой на анонимного чиновника из США сообщила, что Северная Корея начала поставлять России артиллерийские снаряды для войны против Украины.

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