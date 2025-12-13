Россия может напасть на НАТО через 4–5 лет: эксперт назвал наибольшую угрозу

НАТО

Реклама

Россия способна восстановить свой военный потенциал уже через 4–5 лет после завершения войны против Украины и вновь представлять прямую угрозу НАТО.

Об этом в интервью ТСН.ua заявил старший советник Департамента обороны и безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS), бывший полковник Корпуса морской пехоты США Марк Канчиан.

Когда Россия сможет снова воевать против НАТО

Комментируя заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что в случае поражения Украины следующей целью России может стать Альянс, Канчиан отметил, что Москва понесла значительные потери, но имеет ресурсы для восстановления.

Реклама

По его словам, если Россия и дальше будет инвестировать в свои вооруженные силы и сохранять агрессивную политику в отношении НАТО, она сможет восстановить боеспособность в среднесрочной перспективе.

«России понадобятся годы, чтобы прийти в себя после потерь, но она вполне может это сделать. Через 4–5 лет она способна восстановить военный потенциал», — подчеркнул эксперт.

Особое внимание Канчиан обратил на фактор боевого опыта. По его словам, российская армия, несмотря на потери, получила уникальный практический опыт масштабной войны.

Этот опыт наряду с украинским может стать одним из крупнейших в мире, что существенно повышает угрозу для соседних стран НАТО.

Реклама

Какие страны в большей зоне риска

По мнению американского аналитика, наиболее уязвимыми остаются страны Балтии. Они небольшие по территории, имеют ограниченные ресурсы и непосредственно граничат с Россией.

«Именно страны Балтии, по моему мнению, находятся в самой большой зоне риска. Они очень уязвимы», — отметил Канчиан.

В то же время Польша также серьезно озабочена возможными действиями Москвы, учитывая исторические конфликты и потерю территорий в прошлом.

Эксперт считает менее вероятным прямое полномасштабное нападение России на Польшу. Возможны другие сценарии давления — воздушные нарушения, ракетные инциденты, обострения на границах и демонстративные провокации.

Реклама

Таким образом, Кремль может проверять готовность НАТО реагировать и придерживаться обязательств по пятой статье Североатлантического союза.

Марк Канчиан подчеркивает, что ключевым фактором сдерживания России остается сила Украины и готовность НАТО не допустить ее ослабления.

Если Украина устоит, риск прямой войны России с Альянсом существенно уменьшится. Если Москва получит паузу и возможность восстановиться — угроза для Европы возрастет.

Напомним, 11 декабря в Берлине генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия фактически вернула войну на европейский континент и создала угрозу конфликту, масштабы которого могут возрасти до уровня, с которым Европа не сталкивалась со времен Второй мировой войны. По его словам, страны Альянса должны быть готовы к сценариям войны, подобной той, которую пережили поколения дедов и прадедов.