Россия может напасть на НАТО через 4–5 лет: эксперт назвал наибольшую угрозу
Даже после войны против Украины угроза России никуда не исчезнет.
Россия способна восстановить свой военный потенциал уже через 4–5 лет после завершения войны против Украины и вновь представлять прямую угрозу НАТО.
Об этом в интервью ТСН.ua заявил старший советник Департамента обороны и безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS), бывший полковник Корпуса морской пехоты США Марк Канчиан.
Когда Россия сможет снова воевать против НАТО
Комментируя заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что в случае поражения Украины следующей целью России может стать Альянс, Канчиан отметил, что Москва понесла значительные потери, но имеет ресурсы для восстановления.
По его словам, если Россия и дальше будет инвестировать в свои вооруженные силы и сохранять агрессивную политику в отношении НАТО, она сможет восстановить боеспособность в среднесрочной перспективе.
«России понадобятся годы, чтобы прийти в себя после потерь, но она вполне может это сделать. Через 4–5 лет она способна восстановить военный потенциал», — подчеркнул эксперт.
Особое внимание Канчиан обратил на фактор боевого опыта. По его словам, российская армия, несмотря на потери, получила уникальный практический опыт масштабной войны.
Этот опыт наряду с украинским может стать одним из крупнейших в мире, что существенно повышает угрозу для соседних стран НАТО.
Какие страны в большей зоне риска
По мнению американского аналитика, наиболее уязвимыми остаются страны Балтии. Они небольшие по территории, имеют ограниченные ресурсы и непосредственно граничат с Россией.
«Именно страны Балтии, по моему мнению, находятся в самой большой зоне риска. Они очень уязвимы», — отметил Канчиан.
В то же время Польша также серьезно озабочена возможными действиями Москвы, учитывая исторические конфликты и потерю территорий в прошлом.
Эксперт считает менее вероятным прямое полномасштабное нападение России на Польшу. Возможны другие сценарии давления — воздушные нарушения, ракетные инциденты, обострения на границах и демонстративные провокации.
Таким образом, Кремль может проверять готовность НАТО реагировать и придерживаться обязательств по пятой статье Североатлантического союза.
Марк Канчиан подчеркивает, что ключевым фактором сдерживания России остается сила Украины и готовность НАТО не допустить ее ослабления.
Если Украина устоит, риск прямой войны России с Альянсом существенно уменьшится. Если Москва получит паузу и возможность восстановиться — угроза для Европы возрастет.
Напомним, 11 декабря в Берлине генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия фактически вернула войну на европейский континент и создала угрозу конфликту, масштабы которого могут возрасти до уровня, с которым Европа не сталкивалась со времен Второй мировой войны. По его словам, страны Альянса должны быть готовы к сценариям войны, подобной той, которую пережили поколения дедов и прадедов.