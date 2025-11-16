Россия может напасть на НАТО раньше, чем ожидалось: в Германии меняют оценки угрозы

Война НАТО – Россия

Россия может восстановить свой военный потенциал для атаки на восточную страну-члена НАТО раньше, чем это предполагалось.

Об этом он заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Писториуса, ранее считалось, что Москва сможет собрать достаточно сил для нового крупномасштабного нападения с 2029 года. Однако новые оценки свидетельствуют, что потенциальная угроза может возникнуть уже в 2028 году. Некоторые военные историки даже предполагают, что предыдущее лето могло быть последним мирным.

"Это дело прогнозов. Эксперты оценивают, когда Россия вновь обретет способность напасть на страну-члена НАТО. Ранее мы говорили о 2029 году, сейчас есть оценки, что это возможно уже с 2028-го", - отметил министр.

В то же время он подчеркнул, что у альянса мощная система сдерживания — как обычный, так и ядерный арсенал, и остается способной к обороне. Однако, по его словам, Германия и союзники должны действовать быстрее, чтобы укрепить свои силы.

"Мы уже боеспособны, но должны еще лучше подготовить наши войска", - добавил Писториус.

Напомним, в октябре глава Федеральной службы внешней разведки Германии Мартин Егер предупредил, что Россия может спровоцировать "горячее противостояние" в любой момент. Он отметил, что диктатор Владимир Путин готов испытывать границы Европы, используя гибридные средства для подрыва единства НАТО и дестабилизации демократий. Глава разведки подчеркнул, что угроза со стороны России реальна уже сейчас, а не отдалена до 2029 года.