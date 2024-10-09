Россия может напасть на Швецию: министр обороны назвал цель предполагаемой агрессии

Министр обороны Швеции Поль Йонсон считает, что Россия может напасть на эту скандинавскую страну для получения контроля над Балтийским морем.

Об этом он заявил в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

"Москва перебросила часть своих десантных сил с Балтийского моря в Черное, но ее флот в Санкт-Петербурге и Кенигсберге (т.е. российском Калининграде — ТСН.ua ) остался практически нетронутым. Россия представляет угрозу для Швеции, как и для других стран НАТО. Мы не можем исключить нападение России на нашу страну", – сказал Йонсон.

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Целью агрессии Кремля, по словам шведского министра обороны, может стать стремление доминировать в Балтийском море.

"После начала российского вторжения в Украину военное, а также коммерческое значение Балтийского моря для Кремля еще больше возросло. Поэтому мы должны учитывать агрессивные намерения России в своих военных планах", – отметил он.

Поль Йонсон отметил, что Швеция реализует амбициозную программу по расширению своего военно-морского флота.

"ВМС Швеции традиционно сосредоточены в Балтийском море. Наши подлодки прекрасно знают морское дно. Мы также имеем большой флот кораблей и отличный десант. Однако из-за текущей ситуации мы реализуем амбициозную программу расширения ВМС”, — отметил он.

Напомним, Швеция передаст Украине свой 17-й пакет помощи с новыми мерами военной поддержки на общую сумму 4,6 млрд шведских крон (443 млн долл.).

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