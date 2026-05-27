Россия может ограничить экспорт дизтоплива из-за ударов по НПЗ

Сызранский НПЗ горит после атаки Сил обороны / © из соцсетей

Реклама

Россия может ввести ограничения на экспорт дизельного и авиационного горючего из-за сокращения внутреннего производства, которое связывается с регулярными ударами по энергетической инфраструктуре.

Как сообщает Bloomberg, российским компаниям уже рекомендовали сократить продажу нефтепродуктов на внешние рынки. По данным источников, вопрос полного запрета на экспорт дизельного и авиационного горючего находится на финальном этапе, однако точная дата возможного введения ограничений пока не определена.

В случае принятия такого решения это может оказать существенное влияние на мировые рынки нефтепродуктов, поскольку Россия остается одним из ключевых экспортеров дизельного горючего, продавая около 40% производимого объема за границу.

Реклама

Также отмечается, что в последние месяцы Украина активизировала удары по российской энергетической инфраструктуре, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам.

По оценкам аналитической компании OilX, средний уровень переработки нефти в России в апреле снизился до 4,69 млн баррелей в сутки — это самый низкий показатель за более чем 16 лет. Аналитики предупреждают, что интенсивность атак может привести к дальнейшему падению переработки, особенно на фоне сезонного роста спроса на топливо.

Вицепремьер-министр РФ Александр Новак после совещания с представителями отрасли заявил, что профильные ведомства должны постоянно мониторить ситуацию на внутреннем рынке. Он подчеркнул, что стабильное обеспечение российских потребителей горючим является приоритетом правительства.

Ранее сообщалось, что работа стратегического НПЗ «Сызранский» полностью остановлена после украинских ударов.

Реклама

Мы ранее информировали, что в РФ с июня готовят масштабные ограничения для гражданской авиации над Центральной Россией из-за угрозы беспилотников.

Новости партнеров