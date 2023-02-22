Россия может оккупировать Беларусь: в ISW предупредили НАТО о серьезной опасности

НАТО нужно серьезно подготовиться к возможному сценарию, при котором Россия полностью контролирует Беларусь. Если Запад позволит Путину сохранить незаконно захваченные регионы Украины, РФ сможет использовать как оккупированные белорусские, так и украинские территории, чтобы угрожать восточным границам НАТО.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

В ISW напомнили о секретном документе Кремля, который получили журналисты и который свидетельствует, что Россия планировала к 2030 году фактически поглотить Беларусь.

Аналитики Института говорят, что хотя не могут подтвердить существование или содержание этого документа, однако выводы журналистов о намерениях Кремля совпадают с оценками ISW о кампании РФ и стратегической цели поглотить Беларусь через "Союзное государство".

В отчете говорится, что диктатор РФ Владимир Путин, вероятнее всего, добьется значительных успехов в восстановлении сюзеренитета России над Беларусью вне зависимости от результата его вторжения в Украину. Вероятные постоянные успехи России в Беларуси ставят Запад перед решением о том, "как обращаться с потенциальным будущим ландшафтом безопасности на восточном фланге НАТО".

"Если Запад позволит Путину сохранить его нынешние успехи в Украине, в частности, в Крыму и восточной Херсонской области, тогда Кремль сможет использовать как оккупированные белорусские, так и украинские территории для дальнейшей угрозы Украине и восточному флангу НАТО", — предупреждают в ISW.

В Институте считают, что Запад может альтернативно установить условия для будущего, в котором территориально целая Украина станет надежным военным партнером по защите восточного фланга НАТО от России и оккупированной Россией Беларуси.

"Это желаемое долгосрочное будущее основывается на немедленных и постоянных решительных действиях Запада, чтобы дать Украине возможность выгнать российские силы со своей территории. Чрезвычайно маловероятно, что Запад сможет победить или эффективно ответить на российскую кампанию по поглощению Беларуси, предварительно не преодолев российское вторжение в Украину" , – добавляют в ISW.

Напомним, в Сеть "слили" внутренний стратегический документ из исполнительного офиса Владимира Путина, в котором излагается детальный план того, как Россия планирует захватить Беларусь в следующее десятилетие под предлогом "слияния" двух стран. В документе подробно описывается постепенная аннексия политическими, экономическими и военными средствами России. Конечной целью является создание так называемого Союзного государства России и Беларуси не позднее 2030 года.

Следует отметить, что еще осенью 2021-го после встречи Лукашенко и Путина было согласовано 28 программ для двух стран — то есть так называемую "дорожную карту по развитию и углублению интеграции".

Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что слияние Беларуси и РФ означает получение контроля Москвой над белорусскими Вооруженными силами. В конце концов Путину удалось уговорить Лукашенко предоставить ему свои территории для войны против Украины, оттуда на Киев в феврале 2022-го пошли первые колонны танков и с территории РБ регулярно обстреливают оккупанты Украину. Также уже более полугода продолжаются совместные учения армий РФ и Беларуси.

А в начале января 2023-го стало известно, что Беларусь и Россия снова наращивают военное присутствие вблизи границы с Украиной.

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