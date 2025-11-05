Россия может остаться без света: какие регионы под угрозой

Взрывы в России / © ТСН.ua

Украинские беспилотники и ракеты постепенно рушат структуру российской энергосистемы. В результате Россия может столкнуться с длительными отключениями электроэнергии, особенно на юге страны и в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил энергетический эксперт Александр Харченко в ходе брифинга.

По словам эксперта, российская энергосеть работает по принципу временной балансировки — энергия передается между разными часовыми поясами страны. Однако удары украинских беспилотников уже разрушили около 60% этой структуры.

«Мы не очень далеко от критического предела — еще осталось около 40%. Когда мы выведем из строя высоковольтные подстанции, обеспечивающие перекачку электроэнергии между округами, отключения будут более интенсивными, чем в Украине», — отметил Харченко.

Какие регионы РФ рискуют больше всего

Под угрозой остаются Краснодарский край, Астраханская и Волгоградская области, а также оккупированные Крым и Севастополь, которые Россия включила в состав Южного федерального округа.

Эксперт подчеркнул, что именно эти территории первыми могут остаться без электроснабжения при новых ударах.

Харченко подчеркнул, что столица России имеет собственное поколение и «хорошо защищена», поэтому полностью обесточить Москву будет сложно. Однако украинские атаки уже доказывают, что «в эту игру можно играть вдвоем».

