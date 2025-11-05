- Дата публикации
Категория
Мир
Россия может остаться без света: какие регионы под угрозой
РФ может столкнуться с массовыми блекаутами из-за украинских ударов. Больше всего рискуют южные области и оккупированный Крым.
Украинские беспилотники и ракеты постепенно рушат структуру российской энергосистемы. В результате Россия может столкнуться с длительными отключениями электроэнергии, особенно на юге страны и в оккупированном Крыму.
Об этом сообщил энергетический эксперт Александр Харченко в ходе брифинга.
По словам эксперта, российская энергосеть работает по принципу временной балансировки — энергия передается между разными часовыми поясами страны. Однако удары украинских беспилотников уже разрушили около 60% этой структуры.
«Мы не очень далеко от критического предела — еще осталось около 40%. Когда мы выведем из строя высоковольтные подстанции, обеспечивающие перекачку электроэнергии между округами, отключения будут более интенсивными, чем в Украине», — отметил Харченко.
Какие регионы РФ рискуют больше всего
Под угрозой остаются Краснодарский край, Астраханская и Волгоградская области, а также оккупированные Крым и Севастополь, которые Россия включила в состав Южного федерального округа.
Эксперт подчеркнул, что именно эти территории первыми могут остаться без электроснабжения при новых ударах.
Харченко подчеркнул, что столица России имеет собственное поколение и «хорошо защищена», поэтому полностью обесточить Москву будет сложно. Однако украинские атаки уже доказывают, что «в эту игру можно играть вдвоем».
Напомним, Россия массово внедряет технологию mesh-сетей для управления дальнобойными дронами, что делает их связь чрезвычайно устойчивой к РЭБ. По словам эксперта по РЭБ Сергея «Флеша», дроны создают в воздухе динамическую цепь ретрансляции, которая продолжает работать, даже если 80% аппаратов сбиты. Это позволяет врагу в реальном времени корректировать удары и создает новую угрозу движущимся целям, в частности поездам, которые операторы могут атаковать прицельно.