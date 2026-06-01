Россия может остаться без топлива после атак на НПЗ: принято паническое решение

После серии рекордных атак украинских дронов Россия запретила экспорт авиационного топлива. Кремль пытается предотвратить дефицит на фоне падения объемов нефтепереработки до 16-летнего минимума. В то же время появляются сигналы о постепенном осложнении ситуации с поставками автомобильного топлива.

Об этом пишет Bloomberg.

Россия ввела запрет на экспорт авиатоплива до конца ноября из-за риска нехватки топлива на внутреннем рынке в период традиционного роста спроса во время летнего сезона отпусков. На мировой рынок это решение существенно не повлияет, ведь страна не относится к ключевым экспортерам такого вида топлива. В то же время этот шаг стал частью мер по сохранению внутренних резервов.

Последствия украинских атак на топливную инфраструктуру РФ

Такое решение было принято после серии украинских ударов по российской топливной инфраструктуре. По данным Bloomberg, основанным на открытых заявлениях обеих сторон, в мае Украина совершила не менее 16 атак на российские объекты, связанные с производством топлива. За этот же период беспилотники атаковали восемь из десяти крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ.

Украина усилила удары по энергетическим объектам РФ, пытаясь ограничить способность Москвы получать дополнительные доходы от роста нефтяных цен на фоне войны с Ираном. Также Киев активнее применяет тактику повторных ударов по одним и тем же целям для нанесения максимального ущерба и усложнения ремонтных работ. В частности, Ярославский НПЗ («Янос»), принадлежащий компаниям «Роснефть» и «Газпром нефть», в течение мая трижды становился целью атак, а объекты компании «Лукойл» в Нижнем Новгороде и Перми испытывали по два удара.

Кроме риска дефицита топлива внутри страны, атаки на российскую инфраструктуру заставили Москву в последнее время наращивать экспорт сырой нефти, что частично помогло покупателям российского сырья компенсировать потерю поставок из стран Персидского залива.

Снижение активности российских НПЗ усиливает давление на власть, которая пытается избежать дефицита топлива и резкого скачка цен на АЗС. В прошлые годы подорожание топлива уже провоцировало общественное недовольство, в частности в 2018 году, а также способствовало росту инфляции. Кроме того, власти уже ограничили большую часть экспорта бензина на внешние рынки.

Объемы нефтепереработки в России будут сокращаться и дальше

Прогнозы указывают на дальнейшее сокращение объемов нефтепереработки из-за остановки отдельных предприятий и снижения производственной активности. По подсчетам аналитической компании OilX, средний уровень переработки в мае может составить 4,58 млн баррелей в сутки. Это примерно на 700 тыс. баррелей, или на 13%, ниже, чем за аналогичный период прошлого года, а также самый низкий показатель с октября 2009 года.

Украинские удары свидетельствуют об изменении подходов по сравнению с предыдущими годами. По словам отраслевого эксперта и научного сотрудника Фонда Карнеги за международный мир Сергея Вакуленко, теперь целями становятся не только первичные установки переработки, которые можно относительно быстро восстановить, но и вторичные — более сложные с технической точки зрения и более дорогие в восстановлении.

Вторичные установки играют важную роль в увеличении производства бензина и дизельного топлива. В то же время, как объясняет Вакуленко, их восстановление требует больше времени и средств, а западные санкции дополнительно усложняют процесс из-за проблем с закупкой необходимого оборудования за пределами страны.

Под удары попадают не только нефтеперерабатывающие заводы. Беспилотники также атакуют экспортную инфраструктуру, нефтепроводы и насосные станции. Кроме этого, Украина наносит удары по топливным хранилищам. По словам Вакуленко, если Россия планировала наращивать производство и формировать дополнительные запасы во избежание повторения предыдущих топливных кризисов, то в условиях сокращения мощностей и резервов реализовать это станет значительно сложнее.

По данным Bloomberg, в мае по российским нефтяным объектам было нанесено не менее 30 ударов — это самый высокий месячный показатель с начала полномасштабного вторжения РФ.

Запрет экспорта авиатоплива из РФ

Российское правительство в понедельник объявило о запрете экспорта авиационного топлива «для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке».

Согласно данным Bloomberg и аналитической компании Vortexa Ltd, в прошлом году Россия в среднем экспортировала около 30 тыс. баррелей авиатоплива в сутки, что составляло менее 2% мирового рынка. В период с января по апрель 2026 года этот показатель сократился до 28 тыс. баррелей ежедневно, а крупнейшим импортером оставалась Турция.

Какая ситуация с топливом в России — цены на АЗС и ограничения

Несмотря на это, ситуация на российском рынке автомобильного топлива пока не напоминает масштабный кризис 2023 года, когда резкий рост цен заставил президента Владимира Путина критиковать правительство из-за запоздалой реакции.

На данный момент существенного скачка цен на АЗС не наблюдается. По данным Федеральной службы статистики, с начала года средняя стоимость бензина выросла чуть более чем на 2 руб. и достигла 67,53 руб. за литр.

Сейчас ограничения на продажу автомобильного топлива введены только в оккупированном Крыму. В то же время прошлым летом проблемы с дефицитом уже возникали как на Дальнем Востоке России, так и на временно оккупированных украинских территориях.

Текущая относительно стабильная ситуация частично может объясняться тем, что значительная часть АЗС контролируется крупными российскими нефтяными компаниями. Они обеспечивают себя топливом собственными ресурсами и получают государственную поддержку в виде субсидий для стимулирования продаж на внутреннем рынке. Дополнительным фактором стабилизации также стал повторный запрет на большинство экспортных поставок бензина, который действует с 1 апреля.

В то же время появляются сигналы о постепенном осложнении ситуации с поставками топлива.

В конце мая объем ежедневных поставок бензина АИ-95 для европейской части России сократился примерно до 5000 т в сутки. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, это составляет лишь треть от показателей аналогичного периода прошлого года. Параллельно стоимость этого вида топлива на основной товарной бирже выросла более чем на 20% по сравнению с прошлым годом.

Такая ситуация может создать дополнительные трудности для региональных сетей АЗС, которые не входят в структуру крупных нефтяных компаний. Им может становиться все сложнее закупать топливо оптовыми партиями на бирже, что повышает риски нехватки запасов или заставляет искать более дорогие альтернативные источники поставок.

Несмотря на атаки на нефтеперерабатывающие предприятия, в Кремле пока не прогнозируют риска дефицита топлива. Об этом 21 мая заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он утверждает, что сокращение объемов переработки якобы связано с сезонными работами по техническому обслуживанию на отдельных заводах, а также утверждает, что баланс между спросом и предложением на топливном рынке России остается стабильным.

Напомним, в мае украинские дроны вывели из строя четверть нефтеперерабатывающих мощностей России, что лишило агрессора более 30% бензина и 25% дизеля. Всего с начала года атаковано 16 заводов, включая стратегические объекты в Москве, Рязани и Перми, а удар по Саратовскому НПЗ на расстоянии более 1000 км стал рекордно глубоким. Паралич ключевых НПЗ и уничтожение логистической инфраструктуры, как в порту Таганрога, доказали, что безопасного тыла для РФ больше не существует, а война теперь ведется на беспрецедентную для оккупантов глубину.

