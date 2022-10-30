Россия может покупать через третьи страны холодильники и стиральные машины ради чипов к военной технике – СМИ

В Европе у официальных лиц возникла обеспокоенность из-за неожиданного всплеска экспорта бытовой техники, которую Россия может покупать через третьи страны и использовать микрочипы из стиральных машин и холодильников в военной технике.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Согласно данным Евростата, Армения импортировала больше стиральных машин из ЕС за первые восемь месяцев 2022 года, чем за последние два года.

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Кроме того, Казахстан импортировал из ЕС холодильники на 21,4 млн. дол. до августа 2022 года. Это втрое больше по сравнению с суммой за такой же период прошлого года. В то же время данные казахстанского правительства свидетельствуют о скачке в поставок в Россию холодильников, стиральных машин и электрических молокоотсосов.

Отмечается, что этот рост может свидетельствовать о попытках российского бизнеса снизить дефицит импорта бытовой техники. Однако в Европе все же возникли опасения, ведь вполне возможно, что детали из этой техники Россия использует в военных целях.

"Даже очень сложные российские системы вооружения часто строятся со стандартными микроэлектронными компонентами, содержащимися в ряде коммерческих товаров. Вполне возможно, что российский военно-промышленный комплекс импортирует такие товары для разборки их на запчасти", – рассказал директор по открытым источникам разведывательных и аналитических исследований в Королевском институте объединенных вооружений Джеймс Бирн.

В статье указано, что непонятно, какие компоненты бытовой техники могут быть использованы для нужд армии РФ, хотя обычно все они содержат микрочипы.

Напомним, в середине октября в Минфине США сообщили, что Россия не может получить доступ к передовым технологиям и западным финансовым системам. Это тормозит способность оборонной промышленности РФ производить оружие, а также заменять то, которое было уничтожено во время войны.

Санкции "растопили" способность России финансировать войну против Украины, но Китай и Турция помогают агрессору обойти западные ограничения. Об этом свидетельствуют данные отчета Еврокомиссии.

Для противодействия российской армии Швеция, Норвегия и Финляндия создадут объединенные вооруженные силы

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