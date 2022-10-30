Россия может покупать через третьи страны холодильники и стиральные машины ради чипов к военной технике – СМИ

Зафиксирован скачок импорта техники из ЕС в Армению и Казахстан.
В Европе у официальных лиц возникла обеспокоенность из-за неожиданного всплеска экспорта бытовой техники, которую Россия может покупать через третьи страны и использовать микрочипы из стиральных машин и холодильников в военной технике.
Об этом сообщает издание Bloomberg.
Согласно данным Евростата, Армения импортировала больше стиральных машин из ЕС за первые восемь месяцев 2022 года, чем за последние два года.
Кроме того, Казахстан импортировал из ЕС холодильники на 21,4 млн. дол. до августа 2022 года. Это втрое больше по сравнению с суммой за такой же период прошлого года. В то же время данные казахстанского правительства свидетельствуют о скачке в поставок в Россию холодильников, стиральных машин и электрических молокоотсосов.
Отмечается, что этот рост может свидетельствовать о попытках российского бизнеса снизить дефицит импорта бытовой техники. Однако в Европе все же возникли опасения, ведь вполне возможно, что детали из этой техники Россия использует в военных целях.
"Даже очень сложные российские системы вооружения часто строятся со стандартными микроэлектронными компонентами, содержащимися в ряде коммерческих товаров. Вполне возможно, что российский военно-промышленный комплекс импортирует такие товары для разборки их на запчасти", – рассказал директор по открытым источникам разведывательных и аналитических исследований в Королевском институте объединенных вооружений Джеймс Бирн.
В статье указано, что непонятно, какие компоненты бытовой техники могут быть использованы для нужд армии РФ, хотя обычно все они содержат микрочипы.
Напомним, в середине октября в Минфине США сообщили, что Россия не может получить доступ к передовым технологиям и западным финансовым системам. Это тормозит способность оборонной промышленности РФ производить оружие, а также заменять то, которое было уничтожено во время войны.
Санкции "растопили" способность России финансировать войну против Украины, но Китай и Турция помогают агрессору обойти западные ограничения. Об этом свидетельствуют данные отчета Еврокомиссии.
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