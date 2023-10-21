Россия может получить ракеты от Ирана: эксперт рассказал, о каком количестве идет речь

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, может ли РФ получить баллистические ракеты от Ирана и о каких объемах оружия идет речь.

Иран может передать России ракеты, но это будет небольшое количество оружия.

Такое мнение эксперт Александр Коваленко высказал в эфире телемарафона.

"А чего он (Иран – ред.) не предоставил раньше? Здесь вот какой вопрос, надо исходить из этого. Может (предоставить ракеты – ред.), но, я не думаю, что в большом количестве. Потому что России уже давно нужна баллистика ", – сказал эксперт.

По его мнению, речь вряд ли идет по сотне ракет от Ирана, скорее, о десятках единиц такого оружия.

"Потому что ему самому нужно... Многие говорят, что там было ограничение ООН. Когда Иран смотрел на ограничение ООН? У хуситов откуда баллистика иранского производства?.. В Сирии откуда?.. Эмбарго? Иран об этом впервые слышит", — добавил Коваленко.

Напомним, с 18 октября, в соответствии с резолюцией СБ ООН от 20 июля 2015 года, прекращаются все ограничения, наложенные на деятельность, связанную с баллистическими ракетами, и их поставки в Иран. В то же время Совет Европы подтвердил, что государства-члены Евросоюза продолжат сохранять предварительные санкции ООН против Ирана в области вооружений и ракет.

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