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Россия может попытаться отрезать Балтию от НАТО: эксперт назвал главный риск
В случае эскалации возникает вопрос, насколько быстро Североатлантический союз сможет отреагировать на возможную попытку России отрезать Балтийские страны от остальных союзников.
Несмотря на опасения возможной агрессии России против стран Балтии и неопределенность действий Запада, нет оснований полагать, что НАТО оставит Литву, Латвию и Эстонию без защиты.
Об этом в эфире Эспрессо заявил литовский политический обозреватель Витаутас Бруверис.
По его словам, в Литве серьезно отнеслись к информации о визите директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. Поездка руководителя разведки стала темой активных обсуждений среди литовских политиков, экспертов и журналистов.
Одним из ключевых рисков в случае возможной российской агрессии остается Сувальский коридор – территория между Польшей и Литвой, которая обеспечивает сухопутное сообщение стран Балтии с другими государствами НАТО.
В случае эскалации возникает вопрос, насколько быстро Североатлантический союз сможет отреагировать на возможную попытку России отрезать Балтийские страны от остальных союзников.
В то же время Бруверис не считает, что нынешняя ситуация свидетельствует о неизбежности российского нападения.
По его мнению, несмотря на неопределенность и противоречивые сигналы с Запада, Литва, Латвия и Эстония, остаются частью системы коллективной обороны НАТО.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что отнюдь не озабочен возможным нападением России на НАТО .
Мы ранее информировали, что в разведке США считают, что в ближайшие годы Россия может устроить небольшое нападение на НАТО, чтобы проверить реакцию Североатлантического союза .