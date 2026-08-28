Россия может попытаться отрезать Балтию от НАТО: эксперт назвал главный риск

РФ может атаковать НАТО / © Unsplash

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Несмотря на опасения возможной агрессии России против стран Балтии и неопределенность действий Запада, нет оснований полагать, что НАТО оставит Литву, Латвию и Эстонию без защиты.

Об этом в эфире Эспрессо заявил литовский политический обозреватель Витаутас Бруверис.

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По его словам, в Литве серьезно отнеслись к информации о визите директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. Поездка руководителя разведки стала темой активных обсуждений среди литовских политиков, экспертов и журналистов.

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Одним из ключевых рисков в случае возможной российской агрессии остается Сувальский коридор – территория между Польшей и Литвой, которая обеспечивает сухопутное сообщение стран Балтии с другими государствами НАТО.

В случае эскалации возникает вопрос, насколько быстро Североатлантический союз сможет отреагировать на возможную попытку России отрезать Балтийские страны от остальных союзников.

В то же время Бруверис не считает, что нынешняя ситуация свидетельствует о неизбежности российского нападения.

По его мнению, несмотря на неопределенность и противоречивые сигналы с Запада, Литва, Латвия и Эстония, остаются частью системы коллективной обороны НАТО.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что отнюдь не озабочен возможным нападением России на НАТО .

Мы ранее информировали, что в разведке США считают, что в ближайшие годы Россия может устроить небольшое нападение на НАТО, чтобы проверить реакцию Североатлантического союза .

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