Россия может потерять еще однин флагман своего флота: в чем причина

Единственный в российском ВМФ боевой надводный атомоход могут списать и порезать на металлолом.

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", который называют флагманом Северного флота РФ, могут вывести из состава российских военно-морских сил из-за высоких затрат на его модернизацию.

Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на источники в военно-морской сфере.

Такое решение российского военного командования объясняют тем, что опыт ремонта и модернизации подобного крейсера "Адмирал Нахимов" показал, что это очень затратно.

Часть экипажа "Петра Великого" уже перевели на упомянутый "Адмирал Нахимов", который проходит модернизацию - ее россияне планируют завершить до 2024 года.

Минобороны РФ официально не комментировало эту информацию.

Известно, что ракетный крейсер "Петр Великий" — единственный боевой надводный атомоход в российском ВМФ. В системе вооружения корабля есть ядерная энергетическая установка и управляемое ракетное оружие. Он предназначен для поражения больших надводных целей, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны.

"Петр Великий" был создан для противодействия авианосным группам, в СССР его называли "убийцей авианосцев".

Российское издание "Фонтанка" сравнивает размеры "Петра Великого" с 20-этажным домом длиной более четверти километра. Скорость разгона корабля может достигать 60 км/ч. Штатная численность экипажа – 1035 человек.

Огромные размеры крейсера затрудняют его использование по прямому назначению. Каждый его боевой выход в море стоит огромных денег.

Напомним, 13 апреля 2022 года Военно-морские силы Украины одержали первую великую победу в войне с Россией — был потоплен флагман Черноморского флота РФ, ракетный крейсер "Москва".

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