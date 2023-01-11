Россия может распасться к 2033 году – ряд экспертов по внешней политике

В Atlantic Council говорят, что одной из самых важных причин будущего краха России стала война против Украины.

Россия в ближайшие годы либо распадется, либо превратится в несостоятельное государство, считает почти половина опрошенных экспертов по внешней политике.

Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра НАТО Atlantic Council.

Так, в рамках опроса 167 экспертов высказали свои оценки того, каким будет мир через 10 лет.

Почти половина (46%) экспертов считают, что к 2033 году Россия может стать несостоявшимся государством – которое не способно поддерживать существование как жизнеспособная политическая и экономическая единица. Или РФ просто распадется.

В то же время 21% опрошенных экспертов полагают, что Россия – наиболее вероятная страна, которая в течение 10 лет станет несостоятельным государством.

Согласно опросу, 40% экспертов прогнозируют России внутренний распад к 2033 году. Среди причин – революция, гражданская война, политический распад или другие причины. В частности, самые пессимистические прогнозы по распаду РФ дают европейцы: такой вариант предполагают 49% экспертов. Что касается специалистов из США, то такой вариант прогнозируют 36% опрошенных.

Кроме того, 14% респондентов считают, что Россия в течение следующих 10 лет может применить ядерное оружие. Среди прогнозистов распада страны или превращения в несостоявшееся государство 22% считают, что одной из причин этого станет использование ядерного оружия.

В то же время 10% из тех, кто прогнозирует распад России, полагают – из всех автократических сегодня стран она, вероятнее всего, станет демократической до конца этого периода.

Результаты этого опроса прокомментировал заместитель главы Atlantic Council и один из кураторов исследования Питер Энгельке. В комментарии Financial Times он сказал, что одной из важнейших причин будущего краха России стала война против Украины. Энгельке видит высокую вероятность того, что война "бумерангом ударит не только по руководству [России], но и по стране в целом".

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Напомним, российские элиты готовятся к гражданской войне внутри своей страны – за огромное перераспределение собственности. Такое мнение высказал российский оппозиционер Андрей Пионтковский. По его прогнозам, это будет война между группами бандитов, которые будут бороться за триллионные куски собственности.

По мнению генерал-майора запаса СБУ Виктора Ягуна, из-за ряда проблем Россия начинает "сыпаться" изнутри. Это может привести к роковым последствиям для страны-агрессора, но и положительно повлиять на будущую победу Украины.

В то же время, как заметил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко, страны Запада опасаются распада России в случае поражения в войне против Украины. В частности – из-за неизвестности, в чьих руках окажется ядерное оружие государства.

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