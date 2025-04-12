Россия может разместить ядерное оружие в космосе: реакция генсека НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте / © Associated Press

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о тревожных данных о планах России разместить ядерное оружие в космосе.

Об этом глава Альянса рассказал в интервью Welt am Sonntag.

Рютте отметил, что это «тревожный» шаг России. Известно, что в будущем Россия может использовать ядерное оружие против спутников.

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«Мы знаем о сообщениях о том, что Россия изучает возможность размещения ядерного оружия в космосе», — отметил Рютте.

В то же время, по словам главы НАТО, в настоящее время возможности Москвы в космосе устарели и не находятся на уровне западных стран.

«Поэтому разработка ядерного оружия в космосе — это способ для России улучшить свои возможности. Это вызывает большую обеспокоенность», — добавил генсек.

Рютте заявил, что размещение ядерного оружия в космосе было бы нарушением Договора о космосе в 1967 году. Это соглашение было инициировано США и СССР, чтобы обеспечить мирное использование космического пространства и запрещает размещение оружия массового уничтожения в космосе. Договор имел целью сдержать гонку вооружений между сверхдержавами.

Рютте отметил, что страны НАТО уже принимают меры в ответ на новые космические угрозы. Среди них обмен разведывательной информацией, создание специализированных космических подразделений и разработка более защищенных спутников нового поколения.

«В последние годы космос становится все более переполненным, опасным и непредсказуемым. Мы знаем, что конкуренция в космосе жестока и становится все более ожесточенной. И не только в коммерческом плане. Это влияет на всю нашу безопасность», — подчеркнул глава НАТО.

Он также отметил, что НАТО усилит спутниковое наблюдение за Арктикой.

«Мы видим, как Китай и Россия все чаще используют новые морские пути и милитаризуют части Арктики. Спутники могут помочь нам отслеживать передвижения на суше и море, а также обеспечить нашим войскам надежную и безопасную связь», — заявил Рютте.

Напомним, в НАТО нашли реальные варианты противодействия российским КАБам.