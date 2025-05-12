У Трампа "есть ощущение", что Россия согласится на 30-дневное перемирие (обновлено)

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Украина смогут договориться о 30-дневном перемирии.

Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме.

На вопрос журналиста, готов ли президент США ввести санкции в отношении России, если Путин не согласится на 30-дневное прекращение огня, Трамп ответил: «Да. У меня есть чувство, что он согласится. У меня такое ощущение. Посмотрим».

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По его словам, встреча России и Украины может «дать хороший результат».

«Встреча России и Украины в четверг очень важна. Я настаивал, чтобы эта встреча состоялась, и она состоится. Думаю, что в результате встречи в Турции в четверг между Россией и Украиной может возникнуть что-нибудь хорошее. Как я понимаю, оба лидера планируют быть там», — сказал Трамп.

Также он рассматривает возможность визита в Турцию.

«Я думал полететь туда. Не знаю, где буду в четверг, у меня так много встреч, но я действительно думал о том, чтобы туда полететь. Думаю, такая возможность есть, если будет чувство, что что-то может произойти. Но нам нужно добиться результата. Нам нужно спасать 5 тысяч жизней в неделю. 5 тысяч жизней в неделю, 5 тысяч жизней в неделю, 5 тысяч жизней в неделю. На самом деле, даже больше», — добавил он.

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Напомним, ранее мы писали о том, что президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что его страна вслед за Германией поставила президенту России Владимиру Путину дедлайн по поводу безусловного 30-дневного прекращения огня.