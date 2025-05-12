ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
520
Время на прочтение
2 мин

У Трампа "есть ощущение", что Россия согласится на 30-дневное перемирие (обновлено)

Встреча между Украиной и Россией в четверг имеет большие шансы на успех в вопросе перемирия.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Украина смогут договориться о 30-дневном перемирии.

Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме.

На вопрос журналиста, готов ли президент США ввести санкции в отношении России, если Путин не согласится на 30-дневное прекращение огня, Трамп ответил: «Да. У меня есть чувство, что он согласится. У меня такое ощущение. Посмотрим».

По его словам, встреча России и Украины может «дать хороший результат».

«Встреча России и Украины в четверг очень важна. Я настаивал, чтобы эта встреча состоялась, и она состоится. Думаю, что в результате встречи в Турции в четверг между Россией и Украиной может возникнуть что-нибудь хорошее. Как я понимаю, оба лидера планируют быть там», — сказал Трамп.

Также он рассматривает возможность визита в Турцию.

«Я думал полететь туда. Не знаю, где буду в четверг, у меня так много встреч, но я действительно думал о том, чтобы туда полететь. Думаю, такая возможность есть, если будет чувство, что что-то может произойти. Но нам нужно добиться результата. Нам нужно спасать 5 тысяч жизней в неделю. 5 тысяч жизней в неделю, 5 тысяч жизней в неделю, 5 тысяч жизней в неделю. На самом деле, даже больше», — добавил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что его страна вслед за Германией поставила президенту России Владимиру Путину дедлайн по поводу безусловного 30-дневного прекращения огня.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie