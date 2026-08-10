Россия может ударить по НАТО украинским оружием: что задумал Кремль

Балтийское море (иллюстративное фото) / © Associated Press

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Польша и страны Балтии усиливают охрану дамб, электростанций, газопроводов и других объектов критической инфраструктуры из-за опасений возможной российской операции под чужим флагом.

По данным Reuters, один из сценариев предполагает использование беспилотников украинского производства, чтобы создать впечатление причастности Киева.

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На минувшей неделе Литва заявила, что Москва может рассматривать возможность инсценированной атаки. Польша, Латвия и Эстония также предупреждали о риске диверсий, целью которых может быть проверка реакции НАТО.

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В Кремле такие обвинения отвергают. Спикер российского президента Дмитрий Песков ранее назвал предупреждение о возможных тайных атаках России «страшилками», которые якобы используют для оправдания милитаризации.

Литва привлекла военных

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил Reuters, что страна повышает уровень защиты критической инфраструктуры и постоянно обменивается информацией с разведывательными службами.

В прошлом месяце Литва направила военных на помощь полиции для охраны терминала импорта сжиженного газа, терминала нефтепродуктов, важного энергетического сообщения с Польшей и Круонисской гидроаккумулирующей электростанцией.

«Мы четко даем понять, что в случае необходимости будем защищаться», — заявил Каунас.

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Усилена охрана критической инфраструктуры и в Латвии. По словам премьер-министра Андриса Кульбергса, среди таких объектов — дамба на Даугаве вблизи Риги и подземное газохранилище Инчукалнс.

Он отметил, что вероятность гибридной угрозы сейчас выше, чем раньше.

Разведка допускает сценарий атаки под чужим флагом

Представитель одной из балтийских разведслужб сообщил Reuters, что, по имеющимся оценкам, российские военные и внутренние спецслужбы прорабатывают возможный сценарий атаки под чужим флагом.

Она может быть направлена против инфраструктуры России, Польши или стран Балтии с применением дронов украинского производства. По словам собеседника агентства, после политического одобрения такая операция якобы могла бы быть реализована в течение нескольких дней.

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При этом наибольшее беспокойство вызывают не столько возможные физические последствия атаки, сколько политический хаос, который она может повлечь за собой внутри НАТО во время обсуждения ответа.

Другой собеседник Reuters был более осторожным в оценках. По его словам, многочисленные предупреждения союзной разведки произвели сильное впечатление на страны Балтии, однако потенциальная атака может произойти как в ближайшее время, так и вообще никогда.

Польша готовит альтернативные маршруты поставки газа

В Польше нефтегазовая компания Orlen анализирует альтернативные маршруты импорта газа в случае угрозы основной инфраструктуре.

Около 80% газа страна импортирует через LNG-терминал в Свиноуйсце и подводный газопровод из Норвегии. По словам источника Reuters, оператор этой инфраструктуры Gaz-System работает в режиме усиленного контроля.

Дополнительные меры предпринимаются и в энергетическом секторе. В июле польский оператор электросетей вместе с военными начал усиливать защиту линии электропередачи из Украины, которая помогает поддерживать стабильность украинской энергосистемы.

В перспективе военных могут привлечь к охране и других объектов критической инфраструктуры на востоке Польши.

Поддельные документы относительно будущей АЭС

Государственная компания Polskie Elektrownie Jadrowe, занимающаяся строительством первой польской атомной электростанции, также сообщила о появлении поддельных корпоративных документов.

По словам компании, их происхождение можно проследить до территории «восточнее Польши». Инцидент расследуют вместе со спецслужбами и правоохранителями.

Компания также отслеживает возможные диверсии и другие угрозы на площадке АЭС.

Директор польского государственного Центра восточных исследований OSW Войцех Конончук предположил, что заявления России о якобы использовании странами Балтии своей территории для украинских атак могут создавать информационную основу для дальнейших действий Москвы.

По его мнению, возможной задачей таких операций могло бы быть запугивание европейских стран и попытка показать, что отказ выполнять требования России приведет к дальнейшей дестабилизации.

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что Россия может напасть на члена НАТО уже через несколько месяцев, а не лет. Политик сомневается в готовности США и Евросоюза к быстрой практической реакции, призывая превратить бумажные гарантии статьи 5 в реальную военную силу.

Президент Финляндии Александер Стубб, комментируя заявление Туска, призвал Европу сохранять спокойствие и «финскую выдержку». Он отметил, что не видит реальных оснований для нападения РФ на НАТО или проверки статьи 5, считая масштабные сценарии агрессии маловероятными.

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