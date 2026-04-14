Россия не отказывается от влияния на Венгрию

Россия будет пытаться вернуть Венгрию в свою сферу влияния через возможное давление на политическую команду Петера Мадьяра.

Об этом заявила доктор философии, эксперт по внешней и внутренней политике Людмила Покровщук в эфире «КИЇВ24».

По ее словам, Кремль не отказывается от попыток усилить свое влияние в Центральной Европе и не «отпустит» Венгрию без политической борьбы, поскольку влияния отдельных союзников в ЕС, в частности словацкого премьера Роберта Фицо, для Кремля недостаточно для полноценного продвижения своих интересов.

«Москва не отпустит Венгрию без боя, поскольку одного словацкого премьера Фицо ей недостаточно для продвижения своих интересов в ЕС», — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что в случае изменения политического курса в Венгрии ключевым фактором станет устойчивость новой команды к методам гибридного влияния со стороны России, в частности, информационного и политического давления.

По ее мнению, потенциальная команда Мадьяра может оказаться под усиленным внешним давлением, ведь Кремль традиционно использует комплекс инструментов влияния для сохранения позиций в регионе.

Покровщук также отметила, что способность Венгрии проводить независимую политику будет в значительной степени зависеть от того, сможет ли новое руководство противостоять таким вызовам.

Избиратели в Венгрии сменили режим пророссийского Виктора Орбана, который был при власти 16 лет, указав ему на дверь.

Украинский президент Владимир Зеленский предложил Петеру Мадьяру, лидеру партии «Тиса», прагматичное сотрудничество на основе взаимного уважения. Зеленский сравнил результаты выборов в Венгрии с победой света над тьмой.

Украина готова к построению прагматичных и дружеских отношений с новым руководством Венгрии на основе взаимного уважения.