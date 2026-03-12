- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 983
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия может устроить диверсию в Европе перед наступлением в Украине: какие страны под угрозой
Россия в ближайшие месяцы может осуществить масштабную провокацию против одной из стран НАТО в Восточной Европе, чтобы отвлечь Запад от нового наступления в Украине.
Россия уже в ближайшие месяцы может осуществить опасную провокацию против одной из стран НАТО на востоке Европы, чтобы отвлечь мир от подготовки к новому большому наступлению в Украине. Вероятность реализации такого сценария оценивается в 75–80 процентов.
Об этом пишет "Укринформ".
Где и когда ждать удара
По прогнозу польского генерала в отставке и руководителя оборонной компании RBL Defence Polska Ярослава Крашевского, обострение может произойти уже в апреле или мае - перед началом российского наступления на украинском фронте. Наибольшая угроза нависла над стыком границ Польши, Литвы и Беларуси, а также акватории Балтийского моря. Основная цель диверсии – сковать европейские силы и средства.
Возможные сценарии и человеческие жертвы
Генерал не исключает, что российские спецслужбы могут устроить диверсию против энергетической инфраструктуры, соединяющей Калининградскую область РФ с территорией Беларуси. Москва готова пожертвовать даже собственными гражданами, чтобы потом создать фейк и обвинить поляков и украинцев в общих терактах.
«Это может быть что угодно, например, экологическая катастрофа — повреждение резервуара с химическими веществами или удар по энергетике. Они будут хотеть, чтобы были человеческие жертвы», — отмечает Крашевский.
Напомним, в Литве заявили, что Путин готовит войну с НАТО . После окончания войны против Украины Россия может быть готова к полномасштабному военному столкновению с Альянсом через шесть лет при отмене международных санкций.