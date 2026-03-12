Россия может устроить диверсию в Европе перед наступлением в Украине: какие страны под угрозой

РФ готовит провокацию против НАТО

Россия уже в ближайшие месяцы может осуществить опасную провокацию против одной из стран НАТО на востоке Европы, чтобы отвлечь мир от подготовки к новому большому наступлению в Украине. Вероятность реализации такого сценария оценивается в 75–80 процентов.

Об этом пишет "Укринформ".

Где и когда ждать удара

По прогнозу польского генерала в отставке и руководителя оборонной компании RBL Defence Polska Ярослава Крашевского, обострение может произойти уже в апреле или мае - перед началом российского наступления на украинском фронте. Наибольшая угроза нависла над стыком границ Польши, Литвы и Беларуси, а также акватории Балтийского моря. Основная цель диверсии – сковать европейские силы и средства.

Возможные сценарии и человеческие жертвы

Генерал не исключает, что российские спецслужбы могут устроить диверсию против энергетической инфраструктуры, соединяющей Калининградскую область РФ с территорией Беларуси. Москва готова пожертвовать даже собственными гражданами, чтобы потом создать фейк и обвинить поляков и украинцев в общих терактах.

«Это может быть что угодно, например, экологическая катастрофа — повреждение резервуара с химическими веществами или удар по энергетике. Они будут хотеть, чтобы были человеческие жертвы», — отмечает Крашевский.

Напомним, в Литве заявили, что Путин готовит войну с НАТО . После окончания войны против Украины Россия может быть готова к полномасштабному военному столкновению с Альянсом через шесть лет при отмене международных санкций.