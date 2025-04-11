Россия может устроить глобальный Интернет-коллапс: телеком-гиганты бьют тревогу

Обрывы подводных кабелей в Балтийском море / © ТСН.ua

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Руководство НАТО получило предупреждение, что Россия может вызвать «глобальные отключения Интернета», осуществляя саботажи по отношению к подводным кабелям с помощью своего «теневого флота».

Об этом сообщает Daily Mail.

Телекоммуникационные гиганты, среди которых Vodafone, Telefonica (владелец O2) и Orange, обратились к правительствам Великобритании, ЕС и НАТО с предупреждением, что сеть подводных кабелей критически уязвима и фактически не имеет защиты от действий России.

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«Последствия повреждения подводных кабелей выходят за пределы Европы — это может повлиять на глобальную Интернет- и энергетическую инфраструктуру, международные коммуникации, финансовые операции и критические сервисы во всем мире. Безопасность подводных кабелей должна стать основой более широких мер по защите инфраструктуры. Если действовать сейчас — мы сможем защитить сети, которые формируют наше общее будущее», — говорится в общем открытом письме компаний.

Более 500 подводных кабелей, проложенных по морскому дну, обеспечивают 95% международной передачи данных. Их трудно охранять из-за изолированного расположения.

Отмечается, что с осени 2023 года в Балтийском море было повреждено 11 кабелей. Аналогичные инциденты случались и в Северном море. Подозрения однозначно направлены на Россию, в частности, на ее «теневой флот» коммерческих судов, хотя Кремль все отрицает.

Российские шпионские суда, суперяхты и глубоководные аппараты

Ситуация обострилась после того, как российское шпионское судно «Янтарь» попалось на картографировании критической инфраструктуры Британии в Северном море. У страны сложная система газовых трубопроводов, электрокабелей и морских энергохабов, которые легко могут стать мишенью. Нарушение хотя бы одного из этих объектов может привести к хаосу в стране, в частности, к остановке медицинской системы.

Парламентская комиссия по национальной безопасности начала расследование способности Британии защищать подводную инфраструктуру.

«По мере ухудшения геополитической ситуации, иностранные государства ищут асимметричные способы, чтобы поставить нас под угрозу. Наша сеть Интернет-кабелей выглядит как уязвимее „мягкое брюхо“, — сказал глава комитета Мэтт Вестерн.

По данным источников, суперяхты российских олигархов могут выполнять секретные операции, в частности, благодаря наличию «лунных люков» — отверстий в корпусе для запуска водолазного оборудования или мини-субмарин. Одно из таких судов — упомянутый выше «Янтарь» — способно погружать беспилотные аппараты до 6 км в глубину для доступа к кабелям или энергопроводам.

Разведывательные устройства уже были обнаружены у берегов Британии — некоторые из них еще в 2020 году. Вероятно, они собирали данные о движении ядерных подлодок класса Vanguard, являющихся основой ядерного сдерживания Великобритании.

Какие объекты под угрозой?

Среди потенциально уязвимых объектов:

Трубопровод Langeled (1126 км) из Норвегии, обеспечивающий 20% газа Британии;

Viking Link (764 км) — самый длинный в мире электрический подводный интерконнектор.

Отмечается, что Британия становится все зависимее от импорта электроэнергии и газа, особенно после отказа от угольной энергетики. Зимой 2024 года страна едва избежала блэкаутов благодаря аварийным резервам и импорту из Дании.

Реакция НАТО

В январе НАТО направило 10 кораблей в Балтийское море для защиты кабелей и энергетических сетей. Они патрулировали потенциальные зоны саботажа до апреля 2025 года.

Также в феврале полиция Швеции и Финляндии расследовала очередное повреждение телеком-кабеля в Балтийском море. Компания Cinia подтвердила повреждение линии C-Lion1 — она пострадала уже третий раз за несколько месяцев.

На Рождество 2024 года был поврежден электрокабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией. Подозревают, что это сделал танкер Eagle S, зарегистрированный на Островах Кука — обходящая санкции часть «теневого флота» России.

Что советуют гражданам?

Эксперты по безопасности утверждают, что британские домохозяйства должны последовать примеру ЕС, который посоветовал гражданам подготовить трехдневный набор для выживания. Это вода, консервы, лекарства, радио на батарейках, фонарик, документы, складной нож.

Британское правительство включило защиту подводной инфраструктуры в Стратегический оборонный обзор (SDR), который в этом году проводит экс-генсек НАТО лорд Робертсон.

«Мы знаем, что россияне действуют в Северном море и способны повредить наши энергетические связи. Мы должны стать гораздо более самодостаточными, и быстро. И домохозяйства должны быть готовы ко всем непредсказуемым случаям», — сказал источник в правительстве.

К слову, парламент Эстонии планирует разрешить Силам обороны и Военно-морским силам топить торговые суда, которых заподозрят в планах повредить подводные кабели и другие инфраструктурные объекты.