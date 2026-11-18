Россия использует около 20 млн дронов в следующем году / © ТСН

Реклама

Украина прогнозирует, что Россия в 2027 году использует около 20 млн. беспилотников. Это примерно вдвое больше, чем ожидаемое количество дронов, которые российская армия применит в течение 2026 года.

Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс во время прессбрифинга Европейской комиссии 18 ноября.

Реклама

Как изменятся потребности Украины в вооружении

«По прогнозу Украины, в этом году россияне используют около 10 миллионов дронов. В следующем году — около 20 миллионов. Украина с помощью ЕС должна сравниться с этими показателями — и сделает это», — сказал Кубилюс.

Реклама

По его словам, меняется и структура потребностей Украины в вооружении. В начале 2026 г. на беспилотники приходилось 31% потребностей в оружии в денежном измерении. На 2027 год этот показатель прогнозируется на уровне 62%.

Еврокомиссар подчеркнул, что Украине и ее партнерам нужно увеличивать производство необходимого вооружения уже сейчас, чтобы поставки проходили в 2027 году, а не откладывались на 2028-й или 2029-й.

Какую военную помощь ЕС готовит на 2027 год

В рамках уже согласованной кредитной программы поддержки Украины на оборону предусмотрено 60 млрд. евро на 2026-2027 годы. По словам Кубилюса, до конца 2026 года планируется перечислить все запланированные 28,3 млрд евро. На 2027-й остаются 31,7 млрд евро.

Еврокомиссия уже начала готовить первые планы по закупкам вооружения на следующий год. На дроны и боеприпасы в них предусмотрено 14,4 млрд евро.

Реклама

Отдельно 18 ноября Еврокомиссия предложила дополнительный кредит для Украины в 45 млрд евро. По данным Reuters, из этой суммы 25 млрд евро планируют направить на военную помощь в 2027 году, еще до 20 млрд — на бюджетную поддержку. Предложение еще должны одобрить институты ЕС, в том числе государства-члены и Европейский парламент.

Кубилюс подчеркнул, что финансирование должно обеспечить Украине необходимые средства противовоздушной обороны, дроны и системы противодействия беспилотникам, средства радиоэлектронной борьбы, ракеты и боеприпасы.

«Стратегия игры на истощение против Украины и ЕС не сработает. Наша поддержка поможет добиться справедливого мира», — заявил еврокомиссар.

Российская дроновая угроза и подготовка ответа

Россия наращивает не только количество, но и разнообразие беспилотников. По словам советника президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергея «Флеша» Бескрестнова, РФ стремится производить десятки тысяч дешевых реактивных «Шахедов» ежегодно. Для этого привлекают несколько конструкторских бюро и разные предприятия, чтобы украинским силам было сложнее уничтожать производственные мощности.

Реклама

Украина также намерена наращивать собственные возможности. Еще 16 ноября президент Владимир Зеленский заявил о перспективе увеличить производство дронов для Сил обороны, привлечь дополнительное финансирование и активизировать совместные с партнерами оборонные проекты.

Во время заседания в формате Рамштайн 17 ноября союзники объявили о новых вкладах на украинское вооружение. В частности, Норвегия предусмотрела 300 млн долларов на закупку украинских дронов, а также до 11 млн евро на средства противодействия реактивным «Шахедам». Германия со своей стороны профинансирует закупку беспилотников средней и большой дальности совместного производства.

Новости партнеров