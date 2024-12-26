Россия может воспользоваться паузой в боевых действиях для нападения на Эстонию — Politico

Город Нарва, расположенный на границе с Россией, стал центром противостояния постоянным провокациям со стороны Москвы, среди которых глушение навигации и использование беспилотников.

Об этом сообщило издание Politico.

"Мы не намерены начинать Третью мировую войну, но мы видим постоянные попытки спровоцировать нас на то, что оказало бы большее влияние", — отметил генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Эгерт Беличев.

Как сообщает репортер Politico Джошуа Посанер, около четверти населения Эстонии – этнические россияне. Большинство из них имеют эстонское гражданство и чувствуют себя частью страны. Однако Кремль в прошлом уже использовал этнические разногласия, чтобы вмешиваться в дела других государств, как это произошло в Грузии, Молдове, и использовал в качестве повода для вторжения в Украину.

Эксперты обеспокоены тем, что Россия может попытаться использовать подобный сценарий в восточной Эстонии, где проживают этнические русские, в частности, в городе Нарва.

"Обеспокоенность состоит в том, что Кремль может разыграть ту же карту и попытаться захватить восточную Эстонию с ее большим населением этнических россиян, а затем заставить НАТО начать глобальную войну в ответ. Отсутствие реакции покажет, что статья 5 НАТО по всеобщей обороне бессмысленна", – говорится в статье.

Нарва, третий по величине город Эстонии, расположен ближе к Санкт-Петербургу, чем к Таллинну. Город, где 96% жителей говорят по-русски, является местом, где многие граждане имеют российские паспорта. Беличев считает Нарву "концом свободного мира". Он заявил, что союзники Эстонии по НАТО не готовы к тому, что может произойти в этом стратегически важном регионе.

По данным Politico, в настоящее время около 900 британских военных дислоцированы на авиабазе Тапа вместе с французскими силами. Британское правительство пообещало поддерживать свою 4-ю бригадную боевую группу в готовности к оперативному развертыванию. НАТО сформировало боевые группы в большинстве восточных стран-членов и намерено расширить их в Латвии и Литве. В Эстонии НАТО не взяло на себя подобные обязательства из-за ограниченности ресурсов британской армии, имеющей всего две бронетанковые бригады.

"Если Россия нанесет удар, маловероятно, что силы НАТО в Тапа, дополненные 7700 эстонскими военнослужащими (численность которых может быть увеличена до 43 тысяч в случае войны), будут иметь достаточно огневой мощи для отражения наступления", — говорится в сообщении.

Беличев отметил, что цель Эстонии — обеспечить наблюдение на всем протяжении 338-километровой границы с Россией.

Напомним, Эстония в 2025 году протестирует зенитные ракеты на поле боя в Украине.

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