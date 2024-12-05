Россия может ввести войска в Грузию на фоне протестов: дипломат назвал условия

В этой ситуации возможно повторение 2008 года.

Через 7-10 дней станет понятно, сможет ли грузинское общество устоять против пророссийских властей.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

"Хватит ли у грузинского общества сил, я думаю, покажут следующие 7-10 дней. Если пойдет по тому пути, который сейчас там прослеживается, что с одной стороны будут жестокие избиения и разгон демонстрации. А с другой стороны каждый раз будут формироваться новые отряды, и каждый раз будет идти ужесточение протестов, мне кажется, что грузинское правительство не выдержит", — сказал он.

Однако в таком случае Россия может напрямую вмешаться в ситуацию, чтобы удержать Грузию под контролем.

"А вот в этой ситуации может быть повторение 2008 года, когда, несмотря на все, на Тбилиси упадет какая-то дивизия ВДВ, которая захватит ключевые центры и установит фактически оккупационную власть и все", — отметил дипломат.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина готовит санкции против грузинских властей.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Грузии начались обыски и жестокие задержания лидеров оппозиции.

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