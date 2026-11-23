Спутник / Иллюстративное фото / © Pixabay

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Западные спецслужбы предупредили страны НАТО, что Россия может уже в декабре 2026 года вывести на орбиту спутник Sputnik-S, оснащенный ядерным взрывным устройством. По данным расследования немецких медиа, аппарат уже готов к запуску, а его размещение в космосе сделает противодействие почти невозможным.

Об этом говорится в расследовании изданий WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung.

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Журналисты отмечают, что возможный подрыв ядерного боеприпаса в космосе — сценарий, о котором военные, представители разведки и политики предупреждают уже несколько лет. Эксперты отмечают, что такой взрыв может повредить или уничтожить большое количество спутников, что будет иметь серьезные последствия для Земли из-за их важности как для гражданской инфраструктуры, так и для военных операций.

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Западные разведывательные службы и военные чиновники, в том числе представители вооруженных сил Германии и Федеральной разведывательной службы, утверждают, что Россия может уже в этом году вывести в космос спутник с ядерным взрывным устройством. Эти данные недавно передали ряду стран-членов НАТО.

Первые предупреждения США о работе России по размещению ядерного оружия в космосе появились еще в феврале 2023 года. Однако тогда, как отмечается, разведка не уделила должного внимания соответствующим заявлениям политиков.

По информации разведывательных структур, спутник Sputnik-S уже несколько лет находится на хранении вблизи Москвы и готов к запуску. В начале ноября разведывательные службы предупреждали, что аппарат с ядерным оружием может быть выведен на орбиту в течение следующих 60 дней. После ухода в космос спутник, по этим данным, сможет оперативно перейти в боевую готовность. Космическое командование Бундесвера допускает, что запуск Sputnik-S может произойти уже в декабре.

В октябре военная разведка США обнародовала оценку ситуации в космосе. В ней говорилось о разработке Россией спутника, предназначенного для транспортировки ядерного оружия. По оценке американской стороны, это противоречит Космическому договору 1967 года, запрещающему «выведение на околоземную орбиту объектов, несущих ядерное оружие или другие виды оружия массового уничтожения».

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Американская военная разведка считает размещение ядерного оружия в космосе значительной угрозой для военных. После того, как вооруженный спутник окажется на околоземной орбите, возможности эффективного противодействия ему будут крайне ограничены. В отчете также отмечается, что предотвратить применение такого оружия, вероятно, будет невозможно.

Руководитель Космического командования США Стивен Вайтинг недавно заявил, что ядерный взрыв в космосе, вероятно, может привести к выходу из строя около трети всех спутников на низкой околоземной орбите уже в первые часы или дни. В последующие месяцы, по его словам, постепенно могут выйти из строя и остальные спутники.

Напомним, в июне командующий Космическим командованием Бундесвера генерал-майор Михаэль Траут заявил, что Россия может работать над технологиями для размещения ядерного оружия на орбите. По его словам, ядерный взрыв в космосе уничтожит значительную часть спутников и из-за эффекта Кесслера сделает определенные участки орбиты непригодными для использования на десятилетия. В ответ на эти угрозы Германия усиливает собственную космическую оборону, разрабатывая лазерные технологии, системы глушения и автономную сеть военной спутниковой связи.

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