В России заявили, что размещение российского ядерного оружия в Беларуси — это "вынужденная ответная мера" на действия стран НАТО, в том числе США.

Россия гипотетически может вывести свое тактическое ядерное оружие из Беларуси, если США откажутся от размещения своего ядерного оружия в Европе.

Об этом заявил директор 2-го департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, передают российские пропагандисты.

"Гипотетический вывод российского ТЯО с территории Белоруссии будет возможен только в случае отказа США и НАТО от деструктивного курса на целенаправленный подрыв безопасности России и Белоруссии. Это предполагает полное заключение всего американского ядерного оружия на территорию США с ликвидацией соответствующей инфраструктуры в Европе", — пожелал дипломат. .



Он заявил, что размещение российского ядерного оружия в соседней стране — это "вынужденная ответная мера" на действия стран НАТО, в том числе США, а также реакция "на коренные изменения, произошедшие в последнее время в ключевых отраслях европейской безопасности" из-за необходимости обеспечить оборону Союзной. государства.

Ядерное оружие в Беларуси

Напомним, в конце марта Путин объявил о планах разместить российское тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. В мае Лукашенко заявил, что места для хранения готовы, и уже началось перемещение ядерного оружия.

В середине июня Путин сообщил, что первые ядерные заряды уже доставлены на территорию Белоруссии, а к концу года работа будет завершена полностью. Это подтвердило разведывательное управление Министерства обороны США (DIA).

Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что лидер Китая Си Цзиньпин лично предостерег президента России Владимира Путина от применения ядерного оружия в Украине.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Первые ядерные заряды на месте! Путин заявил, что ядерное оружие уже в Белоруссии!

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