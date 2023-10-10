Россия может выйти из договора о запрете ядерных испытаний: в ISW назвали признаки

Российские депутаты должны до 18 октября обсудить процесс отзыва ратификации договора о запрете ядерных испытаний.

Россия, возможно, собирается отозвать ратификацию договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Западные медиа 9 октября сообщили о приказе со стороны руководства Госдумы России комитету по международным делам, в котором депутатам дано время до 18 октября для обсуждения процесса отзыва ратификации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

Аналитики также обратили внимание на то, что 5 октября сам президент России Владимир Путин впервые прокомментировал возможность отзыва его государством ратификации договора.

"Ранее ISW оценивало, что Кремль использует ядерную риторику, чтобы побудить Соединенные Штаты и их союзников давить на Украину с целью начала переговоров, и что использование Россией ядерного оружия в Украине остается маловероятным", – говорится в отчете Института изучения войны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на прогноз военной разведки предупредил, что до конца 2023 года вероятность ядерных угроз со стороны России возрастет.

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