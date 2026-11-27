Спутник на орбите Земли. Иллюстративное изображение / © Associated Press

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Россия может в ближайшее время запустить на орбиту спутник с ядерным вооружением. В случае взрыва боеголовки последствия могут быть катастрофическими для глобальных спутниковых систем, в частности связи, навигации, метеорологического наблюдения и военных коммуникаций. Радиационное загрязнение околоземного пространства может сохраняться годами, выводя из строя спутники даже на значительном расстоянии от места взрыва.

Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на оценки западных разведывательных служб и комментарии специалистов в области космических исследований.

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По данным совместного расследования немецких телерадиокомпаний NDR и WDR и газеты Süddeutsche Zeitung, западные спецслужбы получили информацию о подготовке Россией космического аппарата с ядерным вооружением.

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Речь идет о спутнике под названием «Спутник-С», который, по данным разведки, был собран несколько лет назад и размещен в Московской области. Его запуск может состояться уже в этом году, а примерно через 60 дней он может стать боеспособным.

Немецкая Федеральная разведывательная служба (BND) и военные обменялись соответствующей информацией с западными партнерами.

Пресс-секретарь правительства Германии заявил, что Берлин относится к полученным разведывательным данным «очень серьезно».

Каковы последствия ядерного взрыва в Комосе?

Эксперты предупреждают, что взрыв ядерного устройства на орбите будет иметь совершенно иные последствия, чем ядерный взрыв на поверхности Земли.

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Из-за отсутствия атмосферы в космосе не образуется привычный ядерный гриб. Вместо этого значительная часть энергии высвободится в виде мощного излучения, которое может повредить электронику спутников на расстоянии тысяч миль.

Особенно опасной является низкая околоземная орбита — пространство на высоте до примерно 1930 километров над поверхностью планеты. Именно там сосредоточена значительная часть современной спутниковой инфраструктуры.

Астрофизик и почетный профессор Центра космических исследований Даремского университета Джонатан Макдавелл пояснил, что последствия такого взрыва будут проявляться в двух основных формах.

Во-первых, спутники, находящиеся в зоне прямой видимости от места взрыва, подвергаются воздействию рентгеновского и других видов излучения. Это может повредить или полностью вывести из строя космические аппараты даже за тысячи миль от эпицентра.

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Во-вторых, радиационные частицы могут остаться в околоземном пространстве и сформировать искусственный радиационный пояс, подобный природным поясам Ван Аллена, окружающим Землю.

Профессор космической инженерии Университета Суррея Кит Райден подчеркнул, что спутники на низкой орбите особенно уязвимы к такому воздействию. Их электроника рассчитана на относительно невысокий естественный радиационный фон, поэтому резкое увеличение уровня излучения может иметь разрушительные последствия.

Какие объекты в космосе могут пострадать

По оценкам специалистов, на низкой околоземной орбите находится около 17 тысяч спутников.

Среди них — устройства, обеспечивающие прогнозирование погоды, мониторинг климата, военную разведку и другие критически важные функции.

Особую угрозу такой взрыв представлял бы для спутниковой группировки Starlink Илона Маска, которая обеспечивает широкополосный доступ в Интернет в различных регионах мира.

Эта система имеет важное значение для Украины, в частности для обеспечения связи и поддержания оборонного потенциала в войне против российской агрессии.

На этой же орбите расположена Международная космическая станция, участником проекта которой по-прежнему является Россия. Также на низкой орбите планируется размещение предложенных Маском космических дата-центров.

В то же время спутники, обеспечивающие телевещание, GPS и некоторые другие виды связи, работают на более высоких орбитах и менее уязвимы в случае такого сценария.

Как долго будут ощущаться последствия ядерного взрыва

Опасность не ограничится непосредственным моментом детонации. Радиоактивные частицы, оставшиеся на орбите, могут продолжать наносить ущерб космическим аппаратам в течение длительного времени.

Макдавелл напомнил об американском ядерном испытании «Starfish Prime», проведённом в 1962 году. Тогда США взорвали термоядерную бомбу на высоте примерно 400 километров над Землёй.

Взрыв привёл к образованию искусственного радиационного пояса, который существовал около пяти лет. В то время спутников было гораздо меньше, однако излучение сократило срок эксплуатации как минимум двух космических аппаратов — Telstar 1 и Ariel-1.

По словам Макдавелла, радиационный пояс, образовавшийся в результате возможного взрыва в России, может сохраняться от нескольких лет до десятилетия, прежде чем захваченные частицы окончательно рассеются.

Кроме того, быстро восстановить спутниковую инфраструктуру будет чрезвычайно сложно.

Райден отметил, что даже после прекращения радиационного воздействия космическая отрасль не будет располагать достаточными производственными и техническими возможностями, чтобы в короткие сроки изготовить и вывести на орбиту необходимое количество новых аппаратов.

Взрыв могут ощутить на поверхности Земли

Последствия ядерного взрыва в космосе могут проявиться не только в виде повреждения спутников.

Во время испытания «Starfish Prime» в 1962 году, несмотря на то, что взрыв произошёл на высоте сотен километров, на Гавайях, расположенных далеко от места детонации, погасли уличные фонари, сработали охранные сигнализации и возникли перебои в телефонной связи.

Макдавелл не исключает, что подобный взрыв может повлиять на компьютеры и электронные системы в тех регионах Земли, откуда будет видна его вспышка.

Важную роль будут играть место детонации и географическое расположение территорий, которые окажутся под её непосредственным воздействием.

Еще одним заметным последствием могут стать масштабные полярные сияния. Во время операции «Starfish Prime» небо над Тихим океаном и Гавайями окрасилось в зеленые, желтые и красные оттенки. Очевидцы также сообщали о необычных световых явлениях, похожих на огромные белые радуги.

«Появятся грандиозные эффекты полярного сияния. Это не пройдет незаметно. С помощью ядерного оружия трудно сделать что-либо незаметно», — отметил Макдавелл.

Решится ли Россия на ядерный взрыв в космосе

Несмотря на серьезность потенциальной угрозы, западные эксперты не уверены, что Москва действительно решится взорвать ядерное оружие на орбите.

Один из европейских чиновников, занимающихся вопросами безопасности, заявил газете The Guardian, что такой сценарий вызывает у него сомнения. По его словам, Россия могла бы нанести значительный ущерб западным экономикам, однако в то же время поставила бы под угрозу собственную космическую инфраструктуру.

Неконтролируемые последствия взрыва могли бы повредить не только американские и европейские спутники, но и российские, а также, возможно, китайские космические аппараты.

«Это было бы как выстрел себе в ногу», — пояснил чиновник.

Он также провел параллели с предыдущими угрозами Кремля применить ядерное оружие в ходе полномасштабной войны против Украины. В частности, в 2022 году Россия переводила свои ядерные силы в состояние повышенной боевой готовности, сопровождая это соответствующими военными перемещениями.

«Тогда они блефовали — и сейчас это похоже на блеф», — отметил чиновник.

Скептически к вероятности такого шага отнесся и Макдавелл. Он назвал идею взрыва ядерного оружия в космосе крайне неразумной, поскольку такой акт фактически будет воспринят как объявление войны.

Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили, что западные спецслужбы оценивают угрозу запуска Россией спутника с ядерной боеголовкой на борту уже в ближайшие недели. По их данным, Москва разработала аппарат под названием «Спутник-С» ещё несколько лет назад и может вывести его на орбиту в течение следующих 60 дней.

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